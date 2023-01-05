Turpun faydaları nelerdir? Turp neye iyi gelir?

Yenilebilen bir sebze kökü olan turp, brokoli ve karnabaharın da yer aldığı Brassicaceae ailesinden gelmektedir. Kırmızı turp ve siyah turp ülkemizde en sık tüketilen türleridir. Bunların dışında mor, sarı, pembe ve beyaz gibi pek çok turp türü bulunur. Bilimsel adı Raphanus Sativa olan kırmızı turp, ehlileştirilmiş ve ekimi yapılan ana turp tipidir. Anavatanı ise Asya topraklarıdır.



TURPUN FAYDALARI NELERDİR?



İçeriğindeki C vitamini sayesinde turp, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir.



Soğuk algınlığı, öksürük, bronşit gibi hastalıklara karşı koruyucudur.



Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süreli tokluk hissi sağlar. Bu nedenle kilo kontrolü için idealdir.



Kabızlığa karşı faydalıdır. Kabızlık problemi yaşayanlar rahatlıkla tüketebilir.



İçeriğindeki aktif bileşenler sayesinde kansere karşı koruyucu etkiye sahiptir.



TURPUN İÇERİSİNDE HANGİ VİTAMİN VE MİNERALLER BULUNUR?



Turp;



-C vitamini

-Folik asit

-Potasyum açısından zengindir.



Aynı zamanda yüksek oranda antioksidan aktiviteye sahip olan turp;



-B6

-B2 (Riboflavin)

-Magnezyum

-Kalsiyum kaynağıdır.



TURP NASIL TÜKETİLMELİDİR?



Turpun taze olarak tüketilmesi daha fazla vitamin ve mineral alımı sağlamaktadır. Vitamin ve mineral kaybının önlenmesi için kesildikten hemen sonra tüketilmesi önerilmektedir.



TURP NASIL SAKLANIR?



Turp satın aldıktan sonra buzdolabında birkaç gün tutabilirsiniz. Eğer yapraklı olarak aldıysanız yapraklarını ayırarak saklamanız gerekir. Ayırdığınız yaprakları ise kısa sürede tüketmelisiniz.



Turpları birkaç günden fazla bekletmek istiyorsanız dondurabilirsiniz. Ancak kullanım için çözdüğünüzde lezzetinde kayıp olacaktır. Turp saklamanın bir diğer yolu ise turşusunu kurmaktır.

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