'Udi Hindi' yağı nedir? (Udi Hindi bitkisinin faydaları neler?)

Corona virüsle mücadelede önemli faktörlerden biri de bağışıklık sisteminin korunması ve güçlü tutulması.

Bilinen en güçlü doğal antibiyotik olması sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendiren Udi Hindi bitkisine olan talep artmış durumda. Vücuttan mikropların atılmasını sağlayan özelliğiyle de dikkat çeken Udi Hindi’nin kilogramı 250 liradan satılıyor.

UDİ HİNDİ NEDİR?

, Doğu Asya topraklarında yetişen, odunsu bir yapıya sahip olan udi hindi bir ağaçtan elde ediliyor. Çin’de yoğun olarak görülen bu ağaç, her mevsim yaprakları bulunan ve mevsim geçişlerinden etkilenmeyen bir türdür. Bitkinin diğer adı ise öd ağacıdır.kozmetik sektöründen geleneksel tıbba birçok alanda kullanılıyor. Türkiye’de ise Udi Hindi çoğunlukla süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Ancak, yalnızca bir süs bitkisi olmakla kalmayıp, günümüzde modern tıpta da kullanılmaya başlanmıştır.bitkisi, doğru şekilde kullanılması durumunda bağışıklık sisteminin güçlenmesine, vücuttan mikropların atılmasına ve birçok hastalığın tedavi sürecinin hızlanmasına destek olur., daha çok yağ ve toz halinde tüketilir.

UDİ HİNDİ’NİN FAYDALARI?

İçeriğinde udi hindi tozu, saf zeytinyağı, bal, zencefil, tarçın ve limon kullanılarak hazırlanan udi hindi yağı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde oldukça etkilidir.: Bilinen en güçlü doğal antibiyotiklerden biri olan Udi Hindi, düzenli bir şekilde kullanılması durumunda vücuttan mikropların atılmasında oldukça yararlıdır.Özellikle toz haline getirilmiş udi hindi bitkisi, balla karıştırılarak tüketilmesi halinde antibiyotik özelliği kazanır. Doğru miktarda tüketilmesi halinde Udi hindi tozu iltihap ve enfeksiyonların vücuttan atılmasını sağlar.Boğazı yumuşatması sebebiyle boğaz ağrılarına ve genel iltihaplanma durumlarında etkili olmaktadır. Balgam sorunu yaşayanlar, udi hindi tüketerek solunum yolunu rahatlatabilir, burun akıntıları ve burun tıkanıklığı gibi sorunların önüne geçebilirler.

Mide ağrıları ve stres iyi gelir: Udi Hindi sakinleştirici özelliğe sahiptir. Düzenli bir şekilde tüketilmesi durumunda, mide ağrılarına ve strese iyi gelir. Bal şerbetiyle Udi Hindi tozunu karıştırıp ılık su ile birlikte tüketmek, baş ağrılarına karşı da etkilidir.



Cilt sağlığına faydalıdır: Udi Hindi, cildin daha sağlıklı ve parlak görünmesine fayda sağlar. Hafif dereceli yanıklar ve egzama hastalığında tercih edilen bir bitkidir. Cildi yeniler, maske olarak uygulandığında ölü derileri atar ve lekelerin giderilmesini sağlar.



Ağız kokusunu giderir: Hoş bir kokuya sahip olması sebebiyle ağız kokularını giderir. Gün içerisinde bir miktar udi hindi bitkisi çiğnenmesi, ağız kokusu sorununda etkili olur.