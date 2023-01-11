Üfürüm nedir, belirtileri nelerdir? Bebeklerde üfürüm belirtileri nasıl ortaya çıkar?

ÜFÜRÜM NEDİR?



Kalbin steteskop denilen dinleme aleti ile muayenesi sırasında normal kalp seslerine ek olarak duyulan ve üfleme sesine benzeyen seslerin genel adıdır.

ÜFÜRÜM ÇEŞİTLERİ NELERDİR?



Çocuklarda duyulan "üfürümler"in yarıdan fazlası "normal" ya da "masum üfürümler" olarak adlandırılır, yani kalp tamamen normaldir ve bu üfürüm çocuğun ileride kalp hastası olma riskini arttırmamaktadır.



Masum üfürümler yoğun egzersiz sonrası, hamilelikte, yüksek ateşte, kansızlık nedeniyle vücutta oksijenin yetersiz taşınmasına bağlı olarak, tiroid bezinin çok çalıştığı durumda (hipertiroidizm) ve ergenlik döneminde hızlı büyüme döneminde görülebilir. Bu üfürümler hastalık olarak kabul edilmez. Genellikle geçicidir.



Ancak kalpte üfürümlerin bir kısmı dışarıdan herhangi bir belirti vermeyen sinsi bir kalp rahatsızlığının habercisi olabilmektedir. Patolojik üfürümler özellikle bebek ve yenidoğanlarda kalp hastalıklarını düşündürür.

ÜFÜRÜM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeklerde üfürüm belirtileri:



-Morarma

-Sık nefes alma, inleme

-Kilo alamama

-Büyüme gelişmede gerilik

-Sık akciğer enfeksiyonu geçirme.

Çocuklarda üfürüm belirtileri:

-Bayılma ya da bayılacak gibi olma

-Ritim bozuklukları

-Göğüs ağrısı

-Halsizlik, çabuk yorulma, çömelme.

KALP ÜFÜRÜMLERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Patolojik üfürüme yol açan neden tespit edilmelidir. Altta yatan neden cerrahi ile düzeltilebilecek bir durum ise (örneğin kalpte delik, büyük arterlerin ters yerleşimi gibi) hastaya uygun cerrahi yöntem uygulanır.



Bazı üfürümler ilaç tedavisi gerektirebilir. Bunlar:

-Pıhtılaşmanın önlenmesi

-Vücuttaki fazla sıvının atılması için idrar söktürücüler,

-Yüksek tansiyon varsa kontrol altına almak için hipertansiyon ilaçları

-Kolesterol düşürücü ilaçlar

-Beta blokerler.