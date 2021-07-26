Uğur Şahin’den üçüncü doz açıklaması

BioNTech CEO'su Türk bilim insanı Prof. Uğur Şahin, dünyada baskın tür haline gelen corona virüsün Delta varyantına karşı aşıları ile ilgili araştırma ve üçüncü doz aşı ile ilgili Wall Street Journal’a açıklamalarda bulundu.

‘ÜÇÜNCÜ DOZA İHTİYAÇ DUYULMAYABİLİR’

Uğur Şahin, “Bazı kişiler arasında aşılamadan yedi ay sonra antikor seviyeleri düşse bile, aşı çoğu ağır hastalığa karşı korunmaya devam ediyor ve henüz üçüncü doza ihtiyaç duyulmayabilir” diye konuştu.

Şahin, her ülke hükümetinin bu konuda kendi kararını vermesi gerektiğini dile getirirken, “Ülkeler, kırılgan ve riskli gruptaki insanlara ekstra doz aşı verip vermeme konusunda kararı kendileri almalı” dedi.

‘BU TARTIŞMA BİZSİZ DEVAM ETMELİ’

Hükümetlerin artık bağışıklığı artırmak için üçüncü bir aşı uygulamak isteyip istemediklerine kendilerinin karar vereceğini vurgulayan Uğur Şahin, güçlendirici olarak bilinen üçüncü doz aşının kullanılıp kullanılmaması konusunda halka tavsiye vermeyeceğini, verileri yalnızca gerçek hayattan geldikleri gibi yorumlayacağını söyledi.

Şahin Wall Street Journal’a, "Bu tartışma bizsiz devam etmeli. Biz sadece veri sağlayacağız ve hükümetlerin bize ne istediklerini söylemeleri gerekecek" dedi.

İSRAİL’DEKİ ARAŞTIRMADA SONUÇ NE ÇIKMIŞTI?

Öte yandan Şahin, geçtiğimiz hafta İsrail’de aşılarının Delta varyantına karşı normale göre daha düşük koruma sağlaması ile ilgili Sağlık Bakanlığı açıklamasını da değerlendirdi. Şahin, İsrail'de ortaya çıkan verileri doğrulayarak, “Aşının corona virüse karşı bağışıklığı düşüyor” dedi.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından geçen hafta yayınlanan araştırmada, BioNTech/Pfizer corona virüs aşısının Delta varyantına karşı etkisinin corona virüsün orijinal haline kıyasla daha düşük olduğu belirtilmişti.

Sağlık Bakanlığı, Delta varyantı vakaları üzerinde yapılan çalışmada iki doz BioNTech - Pfizer corona virüs aşısının enfeksiyon riskini azaltmada yüzde 39, semptomatik hastalık riskini azaltmada yüzde 40 etkili olduğunu açıklamıştı.

Bununla birlikte araştırmada, aşının hastalığı ağır geçirme oranını ise yüzde 91 oranında engellediği bildirilmişti.