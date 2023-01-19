Ülser nedir? Ülser belirtileri nelerdir? Mide ülseri nasıl anlaşılır, tedavisi nasıldır?

ÜLSER HASTALIĞI NEDİR?

Ülser, vücutta bir organın yüzeyinde oluşan yaralardır. En sık mide ve onikiparmak bağırsağında görülürler, ancak diğer organların da yüzeyinde ülser oluşabilir.

Ülserler, vücutta normal olarak bulunan asit ve pepsin enzimlerinin, dokuları tahrip etmesine yol açan aşırı üretimi sonucu oluşurlar. Ülserler ağrı, bulantı, kilo kaybı gibi belirtilerle birlikte görülebilir ve genellikle tedavi gerektirir.

ÜLSER NEDEN OLUR?



Ülserin ortaya çıkmasında en büyük sebep, Helicobacter pylori adı verilen bakteri ve NSAİ ilaçların (aspirin ve antiromatizmal ilaçlar) düzenli bir şekilde alımıdır. Ülserin diğer nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir:

● Stres,

● Alkol ve sigara tüketimi,



● Genetik yatkınlık (irsiyet),

● Çevre kirliliği,

● Kortizon türü ilaçlar,



● Sık sık kahve içme alışkanlığı.



ÜLSER TİPLERİ NELERDİR?



Ülser midenin içinde meydana gelirse mide ülseri, ince bağırsağın üst kısmında meydana gelirse duodenal ülser olmak üzere iki genel tipe ayrılabilir.



MİDE ÜLSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Mide ülserleri her yaş ve cinsiyette görülmekle birlikte 50 yaş sonrası ve erkek cinsiyette daha sık ortaya çıkmaktadır. Onikiparmak bağırsağı ülserleri mide ülserlerine göre daha sık görülmektedir.

Bu tip ülserleri olan hastalar sıklıkla karnın üst kısmında olan ağrı, yanma ve rahatsızlık hissi ile doktora başvururlar.

Bunun dışında mide ülseri ve onikiparmak bağırsağı ülseri bulantı, kusma, aşırı gaz ve şişkinlik, geğirti, kilo kaybı gibi belirtilerle de ortaya çıkabilir.

ÜLSER TEDAVİSİ NASILDIR?



Klinik, laboratuvar ve görüntüleme tetkikleriyle beraber ülser tanısı konulduktan sonra helicobakter pylorimide asidini baskılayan ilaçlar kullanılır. Eğer bakteriler hala duruyorsa enfeksiyona yönelik antibiyotik tedavisine başlanılır.



Ülser ilaçları ile beraber mide asitlerinin azaltıp, kişinin yakınmalarını indirgemek amaçlanır. Mide asidinin ülser üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak, iyileşmeyi tetikler.



İlaç tedavisi dışında başvurulan yöntem ise asit ve pepsin salgısını engellemek amacıyla sinirleri uyaran vagus sinirin kesilmesidir. Ancak kesilmesi tekrar etme riskini ortadan kaldırmaz. Bazı ülser vakalarında ciddi komplikasyonlar gelişebilir ve cerrahi operasyon gerekebilir.

Mevcut ülserler kronik ve tekrarlayıcı olabilir, bu durum kişinin hayat kalitesini önemli ölçüde sekteye uğratmaktadır.