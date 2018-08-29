Wilms tümörünün iki böbreğe birden yayılabildiğini belirten Avrasya Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Kılınçaslan, Wilms tümörlerinin çabuk büyüdüklerini ve erken dönemde metastaz yapma eğiliminde olduklarını söyledi. Wilms tümörlü hastaların yaklaşık % 10 kadarında henüz ilk tanı sırasında metastazlar bulunduğunu aktaran Dr. Kılınçaslan, “Metastazlar özellikle böbrek çevresindeki lenf düğümleri‎ içinde, akciğer ve karaciğerde görülmektedir. Bazı çocuklarda Wilms tümörü ilk evreden itibaren sadece bir böbrekte değil, her iki böbrekte de görülmektedir” dedi ve hastalıkla ilgili sık sorulan soruları şöyle yanıtladı:



WİLMS TÜMÖRÜNDA RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?



· Göze rengini veren iris tabakasının olmaması durumu Wilms tümörü hastaların %1‘inde görülür.

· Denys-Drash sendromu (Wilms tümörü, böbrek hastalığı, dişi görünümünde erkek mevcudiyeti ve iki taraflı inmemiş testis varlığı).

· WAGR sendromu (Wilms tümörü, Aniridi, genital anomaliler ve zeka geriliği).

· Wilms tümörü ile birlikteliği olan diğer durumda da Beckwith-Wiedemanın sendromudur. Bu hastalıkta böbrek taşında ve karaciğer gibi organlarda büyüme gözlenir. Ayrıca bunlara ek olarak dilde büyüme ve omfalosel eşlik edebilir.

HANGİ BELİRTİLER WİLMS TÜMÖRÜNÜ DÜŞÜNDÜRMELİ?



· Hastaların %90’ında karında kitle mevcuttur.

· İdrarında kan bulunması,

· Yüksek ve tekrarlayan ateş,

· İştahsızlık,

· Kilo kaybı,

· Tansiyon yüksekliği,

· Bulantı ve kusma da semptomlara eşlik edebilir.



Tümörün açılarak karın bölgesine yayılması ile yaygın karın ağrısı ve karında hassasiyet oluşabilir. Tümörün böbreğin toplardamar sistemine ulaşması ile varikosel ve karında asit; daha ileri evrende tümörün sağ kalbe yayılmasına bağlı olarak kalp yetersizliği gibi tablolar gözlenebilir.



WİLMS TÜMÖRÜ NASIL TEŞHİS EDİLİR?



Doktor çocuğun fizik muayenesini yapacak ve aile öykünüzü kaydedecektir. Aşağıda belirtilen testler dahil diagnostik testler de isteyebilir;



· Böbrek işlevini değerlendirmek için kan testleri,

· Tam kan sayımı,

· Abdominal röntgen veya ultrason,

· BT taraması,

· Karında şişlik görülen çocukta yapılacak bir batın ultrasonografisi ve gerekirse batın tomografisi tanı koydurucu olabilir.

· Bu tümörün en sık akciğere metastaz yapıldığı için akciğer grafisi ve gerekirse toraks tomografisi çekilmelidir.



Bu testler ve yöntemler doktorun doğru bir tanı koymasına yardımcı olur. Tanı konulduktan sonra hastalığın ne kadar ilerlediğini saptamak için başka testler yapılacaktır. Tedavi ve tanı kanserin evresine bağlıdır.



TEDAVİDE BAŞARI ŞANSI YÜKSEK Mİ?



Wilms tümörü son 20-30 yılda tedavi başarısında en çok gelişme olan kanser türlerindendir. İyileşme şansı erken evre ve iyi özelliklere sahip vakalarda %90 civarındadır. İleri evre hastalıkta bile yaşam şansı yüksektir.



TEDAVİ SÜRECİ NASIL PLANLANIR?



Tanı sırasında hastalık ne kadar az ilerlemiş ise kişinin tedaviye verdiği cevap da o kadar yüksek olacaktır. İlerlemiş hastalıklarda ise hastalığın kontrol altına alınması daha zor olacağından süreç biraz daha zorlayıcı olabilir. Tümörün büyüklüğü ve vücuttaki yaygınlığına göre tedavi planı yapılır. Wilms tümörlü bir hastanın tedavisi ilk olarak ameliyat, kemoterapi‎ kombinasyonundan oluşur. Tedavi genellikle bir kemoterapiyle (ilaçla tedavi) başlar. Bunun amacı, tümörü küçültmek ve daha kolay ameliyat edilebilecek boyuta getirebilmektir. Bazı hastalarda ise tedaviye ameliyatla başlanır. Bu ameliyatın amacı tümörü ve muhtemelen mevcut metastazları almaktır. Ameliyatı genellikle diğer kemoterapi takip eder. Ameliyattan sonra tümör evresine ve/veya metastaz‎ bulunmasına bağlı olarak tümör bölgesinin ek olarak ışınlanması (radyoterapi‎) gerekebilir.