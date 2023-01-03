Yanık izine ne iyi gelir? Yanık izi nasıl düzelir, nasıl geçer?

YANIK NEDİR?



Yanık; aşırı derecede ısı, radyasyon, güneş, elektrik ve kimyasal madde temasına maruz kalma sonucu ciltte oluşan hasar şeklinde tanımlanabilir.



Bazı yanıklar evde tedavi edebileceğiniz küçük yaralanmalardır. Ancak bazı yanıklar cildinize, kaslarınıza ve kemiklerinize kalıcı hasar verebilir ve uzun süreli tıbbi tedavi gerektirir.

Yanıklar enfeksiyon, kemik ve eklem sorunları dahil olmak üzere birçok komplikasyonu beraberinde getirebilir. Bu nedenle yanıklarda doktor müdahalesi önemlidir. Özellikle üçüncü derece yanıklarda acile gidilmelidir.

YANIĞA NE SÜRÜLÜR?



Birinci derece yanığa aloe vera içerikli kremler veya antibiyotikli yanık merhemleri iyi gelebilir.

İkinci derece yanıklarda özel yanık yara örtüleri ile pansuman yapılması gerekebilir. Diğer yanıklar için müdahale direkt hastanede yapılmalıdır.

Yanık bölgeye asla herhangi bir yağ, yoğurt, diş macunu gibi ürünler sürülmemelidir. Yanığa aşırı soğuk kompres uygulanmamalıdır veya buz koyulmamalıdır. Buz hasarı kötüleştirebilir.

Yanık yaralarına pamuk koyulmamalıdır. Zira pamuktaki lifler yaraya yapışabilir. Bu da enfeksiyon riskini artırabilir. Yanıklarda oluşan kabarcıkları patlamaktan kaçının. Zira bu yaraların patlatılması enfeksiyon riskini artırabilir.

YANIK İZİ İÇİN BİTKİSEL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

- Aloe vera

- Hindistan cevizi

- Soğuk çay

- Elma sirkesi

- Bal

- Yumurta akı

- Patates

- Lavanta yağı

- Papatya yağı.

Genel çerçevede yukarıda verilen farklı bitkisel çözüm yöntemleri izlerin geçmesinde önemli bir fırsat verir. Tabii bu doğal ve bitkisel kaynaklar belirli bir karışım üzerinden özel olarak uygulanır. Ancak aloe vera gibi çözümlerde, doğrudan bitkiden çıkan jel yanık izine sürülebilir.

YANIK İZİ NASIL GEÇER?



Yanık tedavilerinde kullanılması gereken ilaçlar yarım bırakılmamalıdır. Bazen 2. derece yanık da iz bırakabilir. Üçüncü ve dördüncü derece yanıklarda ise yara izi kaçınılmazdır.

Yanık izi için özel jeller vardır. Yine yaralar iyileştikten sonra yanık izi için kantaron yağı ve içerikli kremler de fayda sağlayabilir. Yanık izi mutlaka güneş ışınlarından korunmalıdır.