Böbrekler; kanı süzme, kan üretimini sağlama, sıvı-elektrolit dengesi ve kan basıncını düzenleme gibi çok önemli görevler yapıyor. Böbreklerden dakikada yaklaşık 1,2 litre kan geçiyor Yani, kalbin pompaladığı kanın 1/5’i böbreklerden geçiyor ve böbreklerde günde yaklaşık 150-180 litre sıvı süzülüyor. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gürsel Yıldız, süzülen bu sıvının 1.5 litresinin idrar olarak atıldığını belirtiyor, “Ayrıca terleme ve solunumla birlikte hissedemediğimiz yaklaşık 0,5-1 litre sıvı kaybederiz. Bunları da hesaba kattığımızda günde idrarla birlikte ortalama 2-2,5 litre sıvı kaybederiz. Bu nedenle günlük en az bu miktara denk gelen miktarda sıvı almalıyız” diyor.



“YAZ AYLARINDA BOL SU İÇİN”



Yaz aylarında özellikle sıcak havalardaki terlemeye bağlı olarak gelişen ve hissedilmeyen sıvı kayıpları, özellikle yaşlılar, böbrek hastalığı veya böbrek nakli olanlar için ciddi tehlike oluşturuyor. Doktor Gürsel Yıldız, bu hastalarda böbreklerin susuz kalmasının çok riskli olduğunu ve böbrek yetmezliğine yol açabildiğini söyleyerek şu uyarılarda bulunuyor:



“Sıcak havalarda oluşabilecek sıvı kayıplarına karşı çok hassas olan, 60 yaş üzerindeki kişiler ve böbrek hastalarının yaz aylarında aşırı sıcaklardan korunmaları ve yeterli sıvı alımı konusunda çok dikkatli olmaları gerekir. Yaz aylarında artan sıvı açığının, yerine konması için yeterli miktarda sıvı alınmalıdır, bol su içilmelidir. Bunun yanı sıra; idrar sökücü özelliklerinden dolayı fazla çay tüketimi ve sıvı açığını arttıracağı için kola gibi şekerli içeceklerin tüketimi de uygun değildir.”