Sinirlerin uyarması ve kasların kasılmasıyla gerçekleşen yutma fonksiyonunda yaşanan güçlükler çok farklı rahatsızlıklardan kaynaklanabiliyor. Ağız içerisinde enfeksiyon veya bademciklerin iltihaplanması gibi durumlarda yutma işlemi ağrılı gerçekleşirken, bazı nörolojik, kas, yemek borusu ve sindirim sistemi hastalıklarında ise yutma işlemi zor ya da hiç yapılamayabiliyor.



Bu gibi durumlarda tedavi planlaması yapılmadan önce yutma güçlüğüne neden olan rahatsızlığın kaynağının belirlenmesi gerektiğini söyleyen Memorial Ataşehir Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Şule Namlı Koç, özellikle çocuklara vurgu yapıyor ve şunları söylüyor:



“Çocuklarda yutma güçlüğü yaratan nedenlerin başında korozif madde yani kimyasal madde yaralanmaları gelmektedir. Açıkta satılan ve su, kola gibi içecek şişelerinde saklanan temizlik maddelerini yanlışlıkla içen çocuklarda ortaya çıkan kimyasal tahribat yemek borusunda ciddi daralmalara yol açmaktadır. Temizlik maddeleri gibi kimyasal maddelerden bir yudum alınması bile yıllarca tedavi gerektiren ciddi yutma güçlüklerine neden olabilmektedir. Ebeveynlerin temizlik maddelerini farklı kaplarda saklamamaları ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve mümkünse kilitli ortamlarda, muhafaza etmesi hayati önem taşımaktadır.”



“YUTAMIYORUM AMA GEÇER” DEMEYİN!



Bademcik, ağız enfeksiyonu gibi hastalıklardan da kaynaklanabilen yutma güçlüğünün yemek borusu kanserlerinin de sık rastlanan belirtisi olduğunu aktaran Dr. Koç, yutma zorluğu ve tedavisi hakkında şu bilgileri veriyor:



“Özellikle katı gıdaları yutmakta zorlanma ve yutarken su içme ihtiyacı hissetmek yemek borusu kanserlerini ön plana çıkarmaktadır. Bunun yanında;



- Sindirilememiş gıdaların kusarak çıkartılması.

- Ağızdan kanamalar.

- Ağrı.

- Yemek yerken takılma hissi gibi belirtiler geçiştirilmemelidir.



TÜTSÜLENMIŞ VE TUZLANMIŞ GIDALARDAN UZAK DURUN



Yemek borusu kanserinde beslenme şekli ve genetik faktörler önemli yer tutmaktadır. Doğu Anadolu’da özellikle Erzurum, Kars, Iğdır gibi illerden İran, Afganistan’a doğru ilerleyen kuşakta yemek borusu kanseri oldukça sık görülmektedir. Bu bölgelerde tütsülenmiş ve tuzda bekletilmiş gıdaların sıklıkla tüketilmesi önemli bir etkendir. Aynı zamanda işlenmiş gıdaların fazla tüketilmesi, uygun olmayan şartlarda ve şekilde, mangalda pişirilen et ve toprakta bulunan ağır metaller de yemek borusu kanseri için risk faktörleri arasındadır.



ÇAYI HIZLI VE SICAK İÇMEYİN



Çay, kahve gibi içeceklerin hızlı ve çok sıcak tüketilmesi yemek borusunda tahrişe yol açarak rahatsızlıklara zemin hazırlayabilmektedir. Sigara ve alkol tüketimi de ilerleyen dönemde yemek borusu kanserlerine zemin hazırladığı için uzak durulması gerekmektedir. Reflü hastalığının kanser oluşumuna yol açtığı bilinmekle birlikte bu oran, özellikle ülkemizde düşüktür. Toplumda her reflü hastalığının kanserle sonuçlanacağı gibi yanlış bir algı oluşmaktadır.



ENDOSKOPİ İLE SORUNUN KAYNAĞI BELİRLENEBİLİR



Yutma güçlüklerinde sorunun belirlenebilmesi için endoskopik inceleme ilk tercihtir. Endoskopi sonuçlarına göre yemek borusunda kitle ya da tümör görülürse endoskopik ultrasonografi, tomografi, MR gibi görüntüleme yöntemleri kullanılarak tedavi planlanmaktadır. Uygun hastalarda cerrahi yöntem kullanılmaktadır. Ancak cerrahi için uygun olmayan hastalarda yutmanın rahatlatılması için endoskopik yöntem ile sorunlu bölgeye stent yerleştirilmektedir. Hem cerrahiye hem de endoskopik yöntemlere uygun olmayan hastalarda ise mideye dışarıdan bağlanan aparatla beslenme sağlanmaktadır.”