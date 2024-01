Zeytinyağı bunama kaynaklı ölüm riskini üçte bir oranında azaltıyor

HER GÜN YARIM KAŞIK ZEYTİNYAĞI



Bunama, hafızayı ve diğer zihinsel yetenekleri günlük yaşamı etkileyecek kadar etkileyen bir rahatsızlık. Bu rahatsızlıklar beyindeki fiziksel değişikliklerden kaynaklanıyor ve Alzheimer hastalığı en yaygın türü.



Beslenme ve bunamaya bağlı ölüm arasındaki ilişkiyi araştıran ilk çalışmada bilim insanları, otuz yıl boyunca 90 binden fazla ABD vatandaşının beslenme anketlerini ve ölüm kayıtlarını analiz etti.



Bunlardan 4 bin 749'unun bunamadan dolayı öldüğü kaydedildi.



Her gün yarım yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketenlerin, hiç zeytinyağı yemeyen veya nadiren tüketenlere kıyasla bunamadan ölme riskinin yüzde 28 daha düşük olduğu bulundu.



Çalışma, her gün bir çay kaşığı margarin veya mayonezin zeytinyağıyla değiştirilmesinin bunamadan ölme riskini yüzde 8 ila 14 oranında azalttığını gösterdi.

