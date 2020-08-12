Akçakoca'da 3 plaja 'Mavi Bayrak'

Düzce'nin turistik beldesi Akçakoca'da Akevler, Çuhallı ve Kale plajları temiz deniziyle mavi bayrak almaya hak kazandı.



Karadeniz'in incisi Akçakoca’da, Akevler, Çuhalı ve Kale Plajları deniz suyunun temizliği, çevre yönetimine verilen önem, engellilere yönelik verilen hizmet ve plajların donanımı gibi kriterleri başarıyla geçerek mavi bayrak ödülünü kazandı.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, "Batı Karadeniz’in incisi Düzce'nin denize açılan yüzü turizm kenti Akçakoca'nın sahillerine tatilcilerin gönül rahatlığı ile gelmeleri için çalışıyoruz. İlçemizde 3 adet Mavi Bayraklı plajımız bulunuyor. İlerleyen zamanda Akçakoca'nın başka plajlarını da mavi bayraklı hale getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



Mavi bayrak için son hazırlıkların da tamamlanmasıyla birlikte plajların kontrollerinin ardından bayrakları teslim edilecek.