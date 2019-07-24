Her yıl kendi rekorunu kıran Antalya bu yılda yine rekorlarına devam ediyor. Dünyadaki pek çok turizm destinasyonundan hızlı bir büyümeye imza attığı Antalya, sosyal medya hesaplarında da paylaşımın zirvesinde. Gittiği yerde konumunu ve çektiği fotoğrafın Antalya'dan olduğunu gösteren paylaşım sayısı ünlü turizm destinasyonlarını bile geride bırakıyor.



ROTAYI DA BELİRLİYOR



Milliyet gazetesinden Duygu Erdoğan’ın haberine göre, yapılan pek çok araştırma, tatil yeri seçmek için yeni trendin 'Instagram' paylaşımları olduğunu gösteriyor. Sosyal medya üzerinden paylaşılan tatil fotoğrafları, yeni nesil tatil planında öne çıkıyor. Buna göre tatilci, hem gideceği yeri Instagram'da yapılan paylaşımlara bakarak seçerken, hem de o bölgede neler yapması gerektiğini yine bu kanal üzerinden araştırıyor.

Bu sayede Türkiye ve dünya üzerinde herhangi bir yer, bir anda çok meşhur olabiliyor.



EN YAKIN TAKİPÇİ İBİZA

Dünyanın ünlü tatil destinasyonları içinde Antalya, Instagram'da 20 milyonun üzerinde paylaşımda gösteriliyor. Bu paylaşımların çok büyük bir kısmı, şehrin tarihi, doğal ve kültürel turizmine ilişkin görüntüleri içeriyor. Antalya'nın dünyadaki en yakın takipçilerinden biri olan ibiza'nın paylaşım sayısı 15 milyon.



Yabancıların son aylarda şehirden yaptıkları fotoğraf paylaşımlarındaki artış, Antalya turizminin; yılın ilk 6 ayında yaptığı atağı da ortaya koyuyor.



Antalya' havayoluyla gelen turist sayısı 21 Temmuz itibariyle 7 milyon 177 bin oldu. Geçen yılın aynı dönemine oranla fark 1 milyonu aştı. Geçen yıl 21 Temmuz'da gelen turist sayısı 6 milyon 162 bin seviyesindeydi. 1 Ocak-21 Temmuz tarihleri arasinda 4 milyon 605 bin turistin geldiği 2017'ye oranla ise fark 2.5 milyona dayandı.



BODRUM TAKİPTE

Turizmin bir diğer cazibe merkezi Bodrum da dünya devleriyle yarışıyor. İlçenin Instagram paylaşım oranı 9 milyona yaklaşıyor.

Paylaşımlarda Antalya'nın önemli merkezlerinden Alanya 4.2 milyon gönderiyle üst sıralarda yer alıyor. Ardından 3.1 milyon gönderi ile Marmaris, 3 milyon gönderi ile Çeşme, 2 milyon gönderi Alaçatı, 1.9 milyon gönderi ile Fethiye geliyor. Kaş'tan (Kaputaş) 1.8 milyon gönderi paylaşılırken, Ayvalık'tan 1.1 milyon, Kuşadası'ndan 836 bin gönderi yapıldı.

