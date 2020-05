Antalya'dan 23,5 milyon turiste 4 dilde mektup

Coronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde, dünyanın en önemli tatil noktalarından Antalya, salgın sonrası dünyaya kapılarını açacak ilk şehirlerden biri olmaya hazırlanıyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda alınan karar gereği, bütün otellerin, eski müşterilerine salgın sürecinde evde kalmalarının istendiği, sonrasında ise Antalya'ya davet edildiği #SunAndMore mottolu mektup AKTOB tarafından hazırlandı.



23,5 MİLYON YERLİ- YABANCI TURİST



Turizmde 2019 yılında tüm zamanların rekorunun kırıldığı Antalya, 16 milyon yabancı, 7,5 milyon civarında da yerli olmak üzere toplamda 23.5 milyona yakın turist ağırladı. AKTOB'un Türkçe, Rusça, Almanca ve İngilizce olarak hazırlanan 'Güneş ve daha fazlası (Sun and more)' başlıklı mektup örneği, il genelindeki tüm oteller ve tur operatörlerine gönderildi.



BÜTÜN OTELLERE GÖNDERİLDİ



Türkiye turizminin en büyük başarılarından birinin, çok yüksek orandaki misafir sadakati olduğuna dikkat çekilerek, yüksek memnuniyet oranı ve misafir sadakatine sahip tesislerin, dünya genelinde turizm hareketlerinin kesintiye uğradığı bu süreçte, misafirleriyle iletişimi daha da önemli hale geldiği vurgulandı. Bu çerçevede, AKTOB koordinasyonu ile başlatılan 'Sun and more' kampanyasında 4 dilde hazırlanan mektupların, veri tabanında bulunan misafir adreslerine gönderilmesi ve sosyal medya kanallarında kullanılması istendi.

İŞTE O MEKTUP



2020 yılının turizm teması olan Patara'dan fotoğrafların kullanıldığı ve 'Değerli misafirim' diye başlayan mektup şöyle:



“Denizin, güneşin ve günbatımının en güzel yaşandığı yerlerin başını çeken Antalya'dan sizlere özlem dolu bir 'Merhaba' demek istedik.



Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinden dolayı hepimizin evlerimizde kaldığı bu günlerde sizlere olan özlemimizin daha da arttığını öncelikle bilmenizi isteriz. Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki; mekanlar ancak içindeki insanlarla birlikte güzelleşir. Bu anlamda varlığıyla bizlere güzellik katan siz değerli misafirlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır.



Evet, bir süre daha sizlerden ayrı kalmaya devam edeceğiz. Ancak kısa bir süre sonra tekrardan bir araya geldiğimizde sıcacık güneşiyle içinizi ısıtıp, mavi ve yeşilin muhteşem uyumunu gözler önüne sererek, kokusuyla başınızı döndürecek portakal çiçeklerimiz eşliğinde sizleri karşılıyor olacağız.



Tekrardan kavuşacağımız o güne kadar sağlıcakla kalın.



Bizler mi...



Bizler hayallerinizi süsleyen sağlıklı ve güvenilir destinasyonun adresi Antalya'da dün olduğu gibi bugün de, yarın da sizleri özlemle beklemeye devam edeceğiz"

