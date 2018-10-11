Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Cüneyt Koşu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin turizm gelirlerinin önemli bir kısmının deniz turizminden sağlandığını bildirdi.



Dalış turizminin de deniz turizmi sektörünün vazgeçilmez unsurlarından olduğuna işaret eden Koşu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Dalış turizminde Antalya olarak öncülük yapan bir iliz. Yaklaşık 70'in üzerinde sualtı sporları işletmesiyle Antalya'ya gelen yerli ve yabancı konuklarımıza su altının güzelliklerini gösterme imkanı buluyoruz. Şunu da unutmamak lazım, Antalya gelen turist sayısı açısından 14 milyonları bulan sayılarla çok sevindirici turist sayılarına ulaşmış bulunuyor. Buna bağlı olarak turizmde katma değerin de önemi her geçen gün ortaya çıkıyor. Unutulmamalıdır ki bir dalış için ödenen para neredeyse bir gece konaklama için ödenen parayla hemen hemen aynı"



"ANTALYA DALIŞ TURİZMİNDE ÇOK BÜYÜK BİR ALTYAPIYA SAHİP"

Almanya'da her yıl yaklaşık 4 milyon insanın tatilini sadece dalış odaklı yaptığını vurgulayan Koşu, dünyanın üst düzey gelir grubuna ait ülkelerde de durumun böyle olduğunu ifade etti.



Koşu, dalış için en çok Maldivler, Pasifik, Meksika, İspanya sahilleri, Mısır gibi yerlerin tercih edildiğine işaret ederek, "Ülkemiz ve özellikle Antalya dalış turizminde çok büyük bir alt yapıya sahip. Öncelikle biz Antalya, turizm destinasyonuyuz. Ulaşım, konaklama ve turizm alt yapımız üst seviyede. Ayrıca dalış içinde, Antalya çok yakın geçmişi ile deniz ulaşım kanallarından bir tanesi. Batıklarımız var. Bunlar hikayesi olan batıklar. Bu batıkların yanı sıra çok güzel mağaralarımız var, çok özel fauna ve floramız var. Antalya sualtı değerleri ile görülmeye değer bir sualtı cennetidir" açıklamasında bulundu.



"YÜZDE 20'Sİ DENİZ TURİZMİNDEN KAZANILIYOR"

Turizm sektörünün olmazsa olmaz unsurlarından birinin deniz turizmi olduğunu belirten Koşu, "Antalya’nın yıllık turizm gelirinin yaklaşık yüzde 20'si deniz turizminden kazanılıyor. Marinalar, kruvaziyer turizm, su sporları, dalış turizmi, mavi yolculuk, yatlar, günü birlik tur tekneleri. Bunlar tahmin edilenin çok üzerinde katma değer kazandırıyor" dedi.

VİDEO: KAYALARIN ARASINDA TATİL KEYFİ