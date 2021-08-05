Aydın'daki Priene Antik Kenti'ne giriş yasaklandı

Aydın'da bulunan Priene Antik Kenti, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bir hafta süreyle ziyarete kapatıldı.

Anadolu Ajansı 05.08.2021 - 17:57

Aydın'daki Priene Antik Kenti'ne giriş yasaklandı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR!

M.Ö. 4.yüzyılda kurulan ilk planlı şehir Priene

M.Ö. 4.yüzyılda kurulan ilk planlı şehir Priene

Dilek Yarımadası'na giriş çıkışlar yasaklandı

Dilek Yarımadası'na giriş çıkışlar yasaklandı

Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nce orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Priene Antik Kenti’ne bir hafta süreyle girişlerin yasaklandığı bildirildi.

İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tuncer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki Priene Antik Kenti'nin "eşsiz bir ormanlık" alan içinde yer aldığını hatırlattı.

Tuncer, "Hem ormanımızı hem Priene'yi korumak en öncelikli sorumluluklarımızdan biri. Bu nedenle, Priene Antik Kenti'mizi, bir hafta süreyle kapatıyoruz" diye konuştu.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...