'Beyaz Masaili' Tanzanya'ya bereket getirdi

İstanbul'da yaşayan 48 yaşındaki Sevde Sevan Usak, hayatını fotoğraf çekmeye adamış gezgin. Gittiği 74 ülkede çektiği insan ve doğa fotoğraflarıyla gazete ve dergilere gezi yazısı hazırlayan Usak, hayatının aşkını 5 yıl önce gittiği Tanzanya'da buldu.



Ülkenin Masai bölgesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Fabio Sumaili Saita ile tanışan Usak, ilk görüşte aşık olduğu Saita ile evlenmeye karar verdi.

Kısa sürede dünyaevine giren Usak, 5 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Yılın bir bölümünü eşinin yaşadığı Masai'de geçiren Usak, Türkiye'de çocuk kitapları yayımcılığı sürdüren ajansın yöneticiliğini yürütüyor.



"BEYAZ MASAİLİ" GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Usak, eşiyle yaşadığı Masai bölgesinde insanların zorlu yaşamına tanıklık etti. Elektrik ve suyun olmadığı yerde Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarıyla irtibat kuran Usak, bir yıl içinde 4 derin su kuyusu açtırdı.



Kuraklığın yaşanmaz hale getirdiği yerde açılan kuyulardan çıkarılan temiz su, bölgenin kaderini değiştirdi. Masailerin kıt kaynaklarla hayata tutunduğu Afrika'da, 15 çeşit sebze ve meyveyi yetiştiren Usak, kısa sürede halkın sevgisini kazandı.

"White (beyaz) Masaili" ve "Türk gelin" ismiyle anılan Usak, bölgede bahçe tarımının gelişmesine öncülük etti. Yardımseverliğinin yanı sıra Masaililerle kurduğu güçlü diyaloğu sayesinde halkın sevgisini kazanan Sevde Usak'ın adı doğan çocuklara veriliyor.



Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarıyla da ilgi çeken ve iki bin kişinin yaşadığı Masai'nin adeta kaderini değiştiren "beyaz gelin" çok sayıda ödüle layık görüldü.

ÇOK SAYIDA ÖDÜL ALDI

Tanzanya'nın uzak bölgesinde gösterdiği fedakarlığıyla çok sayıda ödül alan Usak, "Faaliyetler için orada devamlı birilerinin bulunması gerekiyordu. Benim böyle bir katkım oldu. O insanlarla birlikte yaşadım. 'Beyaz Masaili' diye takılıyorlar. Kısa sürede onlara ve bölgeye uyum sağladım. Doğan çocuklara ismimi verdiler. Yakınlık oldu, sevdiler. Ödül verilmesinin sebebi ilk defa böyle bir işi yapmak için bölgede ikamet etmem dolayısıyladır." değerlendirmesini yaptı.



Usak, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Dünyayı iyilik değiştirecek" sloganı ile gerçekleştirilen 4. Uluslararası İyilik Ödülleri organizasyonunda, 1500 iyilik hikayesi sahibi arasından ödüle layık görüldü.