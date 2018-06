Qatar Airways tarafından Milas-Bodrum Havalimanı'na yaz boyunca gerçekleştirilecek seferlerin ilki bugün yapıldı.

Doha Hamad Havalimanı'ndan saat 07.15'te ayrılarak saat 12.00'de Milas-Bodrum Havalimanı'na inen Airbus 320 tipi uçak, 'su takı' ile karşılandı. Aralarında Katarlıların dışında Japon, Kore ve Avrupalı turistlerin de bulunduğu 111 yolcuya, karanfiller verildi.

Uçuş, Qatar Airways'in Türkiye'deki altıncı ve yedi ay içinde ise üçüncü destinasyonu oldu. Havayolu, Bodrum'a direkt uçuşların başlamasından bir gün sonra da Antalya'ya sezonluk ve direkt uçuşlarını gerçekleştirmeye başlayacak.



Bodrum, Türkiye'nin güneybatı sahilinden Ege Denizi'ne uzanan Bodrum Yarımadası'nda yer almaktadır. Resmedilmeye değer tatil şehri, plajları, butik otelleri ve deniz ürünleri restoranları ile ünlüdür. Ziyaretçiler yarımadanın etrafında gezebilir, muhteşem tatil yerlerinde ünlüleri yakalayabilir ve Gümbet yakınlarındaki plajlarda dinlenebilirler. Bodrum'da görülmesi gereken yerler arasında Halikarnas Mozolesi, Antik Tiyatro, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Kara Ada ve Bodrum Kalesi sayılabilir.



Qatar Airways Grup İcra Kurulu Başkanı Akbar Al Baker şunları söyledi: “Bugün, yedi ay içindeki üçüncü yeni Türkiye destinasyonumuz olan Bodrum'a gerçekleştirdiğimiz ilk uçuşumuz, Türkiye'ye olan bağlılığımızı gösteriyor. İş ve tatil amaçlı seyahat eden yolcularımız, bu ülkenin sunduğu tüm deneyimlere büyük ilgi gösterdiği için, Türkiye'ye gerçekleştirdiğimiz hizmetler için çok fazla talep alıyoruz. Yolcularımıza, tatil sezonu başlarken güzel tatil beldesi Bodrum'u ziyaret etme fırsatı sunacağımız için çok heyecanlıyız. Bodrum yolcuları artık ödüllü Doha-Hamad Uluslararası Havalimanı (HIA) ile hızla genişleyen rotalarımızdaki herhangi bir noktaya sorunsuz seyahat edebilecek”

TAV Holding İşletmeler Direktörü Can Karamustafaoğlu “TAV Havalimanları’nın Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından Milas-Bodrum Havalimanı işletmesini devralmasıyla birlikte Bodrum’da uçuş ağının genişlemesi ve uçuşların tüm yıla yayılması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bodrum’da özellikle yurt dışı direkt uçuşların artırılması için yerel yönetim ve STK’larla işbirliği içinde tanıtım çalışmaları sürdürüyoruz. Qatar Airways’in haftada iki gün Bodrum’a düzenlenecek uçuşlarından dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bodrum’un hak ettiği yere ulaşması için aralıksız çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.



Qatar Airways’in haftada iki kez Bodrum’a yapacağı yeni seferler, Airbus A320 uçağı ile Business sınıfında 12, Ekonomi sınıfında ise 132 koltuk ile beş yıldızlı konfor sunuyor. Turistik sezonda gerçekleştirilecek hizmet, her Salı ve Cuma günleri 28 Eylül 2018'e kadar devam edecek.



Qatar Airways, şu an Türkiye'deki altı destinasyona; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na günde iki kez, İstanbul Atatürk Havalimanı'na haftada on kez, Adana Havalimanı'na haftada üç kez, Hatay Havalimanı’na haftada üç kez, Ankara Esenboğa Havalimanı’na günlük ve Milas Bodrum Havalimanı’na sezonluk olarak haftada iki kez uçuş gerçekleştiriyor. Ödüllü havayolu şirketi, Kasım 2017'de Adana'ya ve Nisan 2018'de Hatay'a direkt seferler başlattı.