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Küçük Çuha Adası (Antikythera), neredeyse tamamen el değmemiş doğası ve berrak suyuyla adeta bir cennet. 20 kilometrekarelik adada birçok küçük köy bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ise hem adaya varış noktası hem de ana liman görevi gören Potamos köyü.



Adanın yerli sakinlerinin sayısı her geçen yıl düşerken, mevcut nüfusun 40'a indiği bildirildi. Önlem alan ada yetkilileri, kalıcı olarak yerleşecek aileler bulmak üzere yeni kampanya başlattı.



EV, TARLA VE AYLIK 500 EURO DESTEK



Yeni ada sakinlerinin seçimi için başlatılan uygulamalar oldukça sıkı... Öncelik ise Yunanistan vatandaşı olan ailelere veriliyor. Adaylara tarım arazisi ve ev vaat edilirken, adada yaşadıkları ilk 3 yıla mahsus aylık 500 euro (Bugünkü kurla yaklaşık 3200 Türk lirası) ödenek sağlanacağı da belirtiliyor.

ŞEHRE 2 SAAT MESAFEDE



Küçük Çuha Adası; sessiz, sakin ve huzurlu bir hayat sürmek için adeta biçilmiş kaftan. Kuşların göç yolu üzerinde kalan adada kuşları izleyebilir, yahut dalış yaparak keyifli vakit geçirebilirsiniz.



Ayrıca, söz konusu adaya yerleşenler şehir hayatından tamamıyla kopmayacak. Adadan 2 saatlik bir feribot yolculuğuyla Girit'e, 4 saatlik bir feribot yolculuğuyla da adaya en yakın şehir olan Lakonia'ya ulaşılabiliyor.

"MODERNLEŞMEMİŞ MİNİK BİR YER"



Küçük Çuha Adası (Antikythera) Belediye Başkanı Andreas Çarçalakis, "Yerimiz çok güzel. Kışlarımız biraz çetin geçiyor. Adamızı canlandıracak aileler arıyoruz. Birkaç gün önce üç küçük çocuklu bir aile buraya yerleşti ve adamız bir anda şenlendi. Küçük Çuha'yı yeniden çocuk sesleriyle dolduracak genç aileler arıyoruz" dedi.



Adanın internet sitesinde Küçük Çuha "modernleşmemiş minik bir yer" olarak tanımlanıyor.



İtalya'da da kentlere göç sonrası nüfusu azalan bazı köy ve kasabalar yerleşimi özendirmek için benzer yollara başvurmuştu.



Campania bölgesindeki Zungoli kasabası, tamir gerektiren evleri 1 Euro'dan satışa çıkarmıştı.



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