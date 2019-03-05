Yeryüzündeki en güzel yerlerden biri olarak kabul edilen Avustralya'daki Lizard Adası, dünyanın en büyük resif sisteminde yer alıyor.

Doğal güzellikleri ve bozulmamış plajlarıyla ünlü olan Kanada'daki Tofino adasında kaplıcalara gidebilir, sörf yapabilir ya da balinaları izleyebilirsiniz.



Lizard Adası / Avustralya

Yeni Zelanda'da bulunan ve "Şarap Adası" olarak anılan Waiheke Adası, pırıl pırıl suları ve benzersiz vadileriyle birçok çiftin balayı hayallerini süsleyen bir yer.

Dış dünyadan kendinizi soyutlamak ve cennet gibi bir yerde unutulmaz bir tatil geçirmek istiyorsanız, Tanzanya'daki Mnemba Adası, aradığınız balayı güzergahı olabilir.

Dünyanın en iyi plajlarından birine sahip olan ve toplam 7 adadan oluşan Kanada'daki Magdalen takımadası, pas kırmızı kayalıkları ve pırıl pırıl suyu ile ruhunuzu dinlendirebileceğiniz bir yer.

Waiheke Adası / Yeni Zelanda

ZUBİZU NOTU: Balayınızı bir adada geçirmeyi düşünüyorsanız, tatiliniz için tüm seyahat planlamanızı ZUBİZU Concierge'ın 0212 401 33 33 numaralı telefonunu arayabilirsiniz.