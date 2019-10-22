Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Göreme Vadisi ve çevresindeki alanın milli park olarak belirlenmesi hakkındaki 30 Ekim 1986 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.

Göreme ve çevresinin Milli Park olarak ayrılması 1967 yılında düşünülmüş ve bu yıllarda Milli Parkın uzun devreli gelişim planı yapılmıştı. Ancak o dönemde yürürlükte bulunan 6831 sayılı yasanın 25. maddesine göre yalnız orman rejimine giren alanlar Milli Park olarak ayrılabileceğinden bu plan uygulamaya konamamıştı. 2873 sayılı yasanın 1983 yılında yayınlanması ile birlikte Göreme Tarihi Milli Parkı’nın kuruluş yolu da açılmış ve 30.10.1986 tarih 86/11135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Milli Parkın ilanı gerçekleşmişti.

GÖREME TARİHİ MİLLİ PARKI



İç Anadolu Bölgesi'nde Nevşehir ili sınırları içinde yer alan milli park alanı, bölgede bulunan Erciyes ve Hasan Dağı'nın geçmişte gösterdiği volkanik aktivite sonucu püskürttüğü lav ve tüflerin rüzgar ve yağmur gibi doğa olayları sonucu aşınmasıyla oluşmuş eşsiz jeomorfolojik yapıları içinde barındırır. Üstte sağlam kalan bazalt içerikli tabakanın tüften oluşan ve kolayca aşınan tabakalarla birlikte oluşturduğu ve ikonik bir görünüm kazanmış olan "peribacası" denilen bu oluşumlar, Kapadokya olarak da bilinen bölgenin ve milli parkın simgesi durumundadır.



UNESCO tarafından Dünya Doğal ve Kültürel Mirası listesine alınmış olan bu alan, dünyadaki sayılı milli park alanlarından biridir. Tarihi boyunca insanlar tarafından önemli bir yerleşim alanı olarak kullanılmış bölgede pek peribacalarının yanında özellikle erken dönem Hristiyanlığın önemli tarihi kalıntıları olan kiliseler, şapeller ve diğer kaya oyma mekanlar bulunmaktadır. Peri bacalarının yanında platolar, glasiler ve kırgıbayırlardan oluşan muhteşem güzellikteki kayalık alanlarının arasına yerleşmiş yeşil vadileri ile Göreme Tarihi Milli Parkı ziyaretçilerine tarihin ve doğanın eşsiz güzellikleri içinde geçirilecek unutulmaz bir zamanı vaat etmektedir.