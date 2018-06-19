"Yeryüzü cenneti" olarak da anılan Muğla'da turizmcinin yüzü, Ramazan Bayramı'nda yüzde 100'e varan doluluk oranlarıyla güldü.



Dünyaca ünlü mavi bayraklı plajları, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve kültürel değerleriyle turist çeken, Türkiye'nin bin 484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'da yerli turist, bayram tatilinde plajları, turistlik tesisleri, restoranları ve kafeleri doldurunca işletme sahipleri çifte bayram yaptı.



Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle her yıl 3 milyondan fazla yabancı turist çeken Muğla, kısa bayram tatilinde dolup taştı.



Muğla Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinde Muğla ve ilçelerinde büyük yoğunluk yaşadıklarını söyledi.



Bayram tatili süresince nitelikli tüm konaklama tesislerinin dolduğunu belirten Karacaağaç, "Misafirlerimiz gönüllerince huzur içerisinde tatillerini yaparken güvenlik açısından da hiçbir sorun yaşanmadı" dedi.



Karacaağaç, Muğla'nın turizm sezonu boyunca yurt içi ve dışından gelecek misafirlerle aynı hareketliliği yaşayacağını ifade etti.



"ÇOK BEREKETLİ BİR BAYRAM YAŞADIK"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, bayramın 3 günle sınırlı olmasına rağmen çok yüksek doluluklara ulaştıklarını söyledi.



Çok fazla yerli turist yoğunluğu yaşadıklarını anlatan Bülbüloğlu, "Bölgemiz, otelcilerimiz ve esnaf adına çok bereketli bir bayram yaşadık" diye konuştu.



TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı da ilçenin Ramazan Bayramı'nda dolup taştığını bildirdi.



Bayramda otelcilerin, esnafın ve tatilcilerin çok memnun kaldığına değinen Kırlı, "Kazasız belasız güzel bir bayram oldu. Tatilcilerin geri dönüşleri kalabalık oldu. Bu dönem uçak müşterisi de yoğundu ama çevre illerden de otomobilleriyle gelen çok misafirimiz oldu. Dolu bir bayram yaşadık. Yüzde 100 dolu bir Marmaris vardı" dedi.



"BAYRAMDA 1 MİLYONA YAKIN KİŞİYİ MİSAFİR ETTİK"



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise Bodrum'un hareketli bayram tatili geçirdiğini anlattı.



İlçeye gelen misafirleri en iyi şekilde ağırladıklarını ifade eden Kocadon, "Zincire bağlı halkalar gibi bütün sektörler iş yaptı. Eğlence sektöründen taksici esnafına kadar müthiş bir yoğunluk yaşandı. Bize yansıyan çok fazla sıkıntı olmadı" diye konuştu.



Bayramda Bodrum'da neredeyse dört mevsimin bir arada yaşandığına dikkati çeken Kocadon, şunları söyledi:



"Güzel bir bayram havası geçirdik. Sadece 4 günde 80 binden fazla araç ilçeye giriş yaptı. Bu nedenle trafik sıkışıklıkları yaşandı ancak bu sorunların önümüzdeki süreçte hem Karayolları hem de Büyükşehir Belediyesi tarafından çaresinin bulunacağını düşünüyorum. Sonuç olarak, Bodrum güzel bayram günleri geçirdi. Bodrum'da bayram süresince 1 milyona yakın kişiyi misafir ettik"



Bodrum Otelciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar Sakaoğlu ise otellerde yüzde 100 doluluk yaşandığını belirtti.



Sakaoğlu, "Beş yıldızlı her şey dahil sistemli otellerimizde yüzde 100 doluluğa ulaştık. Güzel ve dolu dolu bir tatil geçirdik. Beklentilerimizin üzerinde bir tatil yaşadık" dedi.



Bodrum'un Neyzen Tevfik Caddesi'nde hizmet veren işletmecilerden Cevdet Erçik, 3 günlük bayram tatilinde ilçenin oldukça kalabalık olduğunu söyledi.



Yoğun bir tempoda çalıştıklarını ifade eden Erçik, "Yoğun ve güzel bir bayram tatili geçirdik. Beklentilerimizin üzerindeydi. Bugün itibarıyla yoğunluk biraz sakinleşti. Sezon seçimler nedeniyle 15-20 gün geç başlayacak gibi. Seçimden sonra bu yoğunluğun artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.



Dalaman Ortaca Köyceğiz Turizm Otelciler Birliği Başkanı Yücel Okutur, bölgenin bayramda yüzde 100 doluluğa ulaştığını bildirdi.



Beklentiler doğrultusunda doluluk gerçekleştiğini belirten Okutur, yerli turistin turizmcilere bayramı yaşattığını dile getirdi.