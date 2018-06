Pers dilinde "güzel atlar ülkesi" anlamına gelen Kapadokya'da, yaklaşık 20 yıldır turistlere atlı turlar düzenleyen Rahmi Özgür, çizmesinden şapkasına, kovboy tarzıyla ilgi çekiyor.



Göreme beldesinde peribacaları arasındaki çiftliğinde, kendisi gibi kovboy kıyafetleri giyen çalışanlarıyla turistlere hizmet veren 46 yaşındaki Özgür, Kapadokya'nın peribacaları ve kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerinde turistlerin doğal güzellikleri at sırtında keşfetmelerini sağlıyor.

Atların bakımları, eğitimleri ve tur organizasyonlarıyla bizzat ilgilenen Özgür, turistlere yönelik turlarda ekip başı olarak rehberlik yapıyor.



Atları her sabah tur için hazırlayan Özgür, bölgeye özgü kayalıklarla bezeli vadilerde yaptığı gezintide kıyafetiyle ilgi çekici görüntüler oluşturuyor.



Doğayla iç içe yaşam sürmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Özgür, farkındalık oluşturmak amacıyla çiftliğindeki çalışanlarla beraber kovboy kostümüyle dolaştıklarını, turistlerin de durumdan memnun olduğunu anlattı.



Geçmişte dedesinin at alım satımı yaparak geçimini sağladığını, bu nedenle çocukluğundan beri atlarla iç içe olduğunu vurgulayan Özgür, biniciliğin kendisi için bir tutku haline geldiğini, bölgenin eşsiz manzarası içinde turistlerle at sırtında gezerken dede mesleğini sürdürmenin de mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Özgür, şöyle konuştu:



"Saatlik ve günlük turlar düzenleyerek, bölgede turistleri araçların giremediği peribacaları arasındaki yerlerde gezdiriyoruz. At binmek için uygun olan kovboy kıyafetini de çalışanlarımızla birlikte giyip hizmet sunuyoruz. Ziyaretçilerimiz durumdan memnun ama son zamanlarda, özellikle Diriliş Ertuğrul filminin etkisiyle kılıç, kalkan alıp yeniçeri kıyafeti giymemizi tavsiye ediyorlar. Dedem eskiden Göreme beldesinde at alıp satar, üretimini de yapardı. Dolayısıyla sürekli atla geçen bir çocukluğum oldu. Biz de dede mesleğini devam ettiriyor, elimizdeki atları eğitiyoruz, iyi karakterli uysal atları turda kullanıyoruz, yoksa satıyoruz. Çiftliğimizdeki çok sayıda atla bölgemizde güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Bakımlarını ben ve çiftlikte çalışan arkadaşlar yapıyor. At konusunda tecrübeli olduğumuz için gezintide sorun çıkarmayacak şekilde yetişmelerini sağlıyoruz. Sürü psikolojisi oluşan atlar koşmayıp sakince doğa içinde geziyor. Ata hiç binmemiş kişiler de bölgemizde ata binebilir. Uysal ve cana yakın olanlar da tecrübeli binicilerin kullanacağı türde atlar da var"



At biniciliğine Türk halkının uzak durduğunu ancak son dönemdeki tarihi dizilerin yayınlanmasının ardından özellikle gençlerin ilgi göstermeye başladığını ifade eden Rahmi Özgür, herkesi, cana yakınlığıyla bilinen atlarla keyifli bir gezintiye davet etti.



