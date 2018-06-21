Sarp kayalıkların içinde mağara görünümündeki noktanın yerleşim yeri olarak tanzim edilmesiyle ortaya çıkan yapının, ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmiyor.



Tuzluca ilçesine bağlı Göktaş köyünün kanyonunda bulunan yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki kayalığa oyularak inşa edilen yapının içinde iki oda yer alıyor.

Halk arasında "Köroğlu'nun eyvanı" olarak adlandırılan ve tarihte Köroğlu'nun burayı sığınak olarak kullandığına inanılan yapıda inceleme çalışması yapılacak.



Iğdır Kültür ve Turizm Müdür Vekili Muharrem Tenlik, yaptığı açıklamada, Iğdır'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, yapının da bu medeniyetlerden kalma bir eser olduğunu söyledi.



Bölgedeki birçok yapının gerekli incelemelerin ardından turizme kazandırıldığına dikkati çeken Tenlik, "Bölgemiz bulunduğu konum itibariyle birçok eseri barındırıyor. Tarih boyunca bu bölgeyi kullanan medeniyetler birçok yapı inşa ederek yaşamlarını sürdürmüşler. Bahse konu yapı da bu eserlerden biridir" dedi.

Henüz tam tarihi ve hangi medeniyetler tarafından kullanıldığı bilinmeyen yapıyla ilgili çalışmaların başlatılacağını dile getiren Tenlik, "Yapının tam tarihini net bir şekilde bilmiyoruz. Bilinenler sadece halk arasında anlatılanlar. Yapı, araştırılması gereken ve turist çekme potansiyeline sahip bir eser. Geçmiş tarihlerde, teknoloji gelişmemişken böylesine bir kayalığı oyarak bu kadar güzide bir yapı yapmak kolay değil. Bu yapıyı araştırıp, gerekli incelemelerin yapılması için çalışma başlatacağız" diye konuştu.



Yöre sakinlerinden Ekrem Bat, "Urartular'dan kalma olduğunu biliyoruz. Altında yerleşim yeri var, bellidir. Daha önceden merdivenleri vardı, zamanla tahrip ettiler. Biz de bölge halkı olarak turizme kazandırılması için çalışma bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Sabri Sarcan ise eyvanın çok ilgi çekici bir yapı olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Eskiden beri sürekli duyardık, arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Halk arasında Köroğlu'nun mağarası gibi isimlerle anılıyor. Çeşitli efsaneler var. Bu mağaranın turizme kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Burada güzel bir çalışma yapılırsa Iğdır ekonomisine çok büyük katkı sunacaktır"



Yöre halkı, tarihi yapıyı üç tarafı kapalı bir tarafı açık anlamına gelen "eyvan" olarak adlandırıyor. Eyvanda Türk tarihinin önemli ozanlarından Köroğlu'nun yaşadığına, bölgeden geçişi esnasında bu yapıyı kullandığına inanılıyor.