Kapadokya'da sıcak hava balonu turları 1 Ekim'e ertelendi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde corona virüs (Covid-19) nedeniyle bir süredir ara verilen ve daha önce 1 Temmuz'da başlayacağı duyurulan sıcak hava balonu turları, tedbirler kapsamında 1 Ekim'e ertelendi.

Anadolu Ajansı 01.07.2020 - 09:22

Kapadokya'da sıcak hava balonu turları 1 Ekim'e ertelendi

İlişkili Haberler

Kapadokya'da iki gün: Nereye gitmeli? Ne yemeli? (Kapadokya gezilecek yerler)

Kapadokya'da iki gün: Nereye gitmeli? Ne yemeli? (Kapadokya gezilecek yerler)

Kapadokya'yı daha önce böyle görmediniz

Kapadokya'yı daha önce böyle görmediniz

Kapadokya'daki turizmciler umutlu: Seyahat alışkanlığı değişecek

Kapadokya'daki turizmciler umutlu: Seyahat alışkanlığı değişecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından bölgedeki firmalara sıcak hava balon turu erteleme kararı tebliğ edildi. 

Tebliğde, Covid-19 tedbirleri kapsamında daha önce 1 Temmuz'a kadar durdurulan turların, Sıcak Hava Balonu İşletmecileri Derneği üyesi 22 işletmenin talebi üzerine 1 Ekim'e ertelendiği kaydedildi.

SHGM tarafından balon turu düzenleyen işletmelere gönderilen tebliğde şu ifadelere yer verildi:

"18 Haziran 2020 tarihinde Webex üzerinden balon işletmeleri temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde dış hat hava yolu uçuşları yeterli oranda başlamadığından dolayı balon uçuş bölgelerinde bulunan otellerde rezervasyonların istenen seviyede olmaması ve sosyal mesafenin korunması tedbirinin balonların fiziki yapısından kaynaklı çok sağlıklı şekilde uygulanamayacağından dolayı ticari balon uçuşlarının 1 Ekim 2020 tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir"

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...