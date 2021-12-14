Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor

Bolu Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor. Kayak merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. Bölgedeki oteller de yeni sezon öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 14.12.2021 - 16:38

Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Merkezi'nde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Ankara ve İstanbul arasında bulunan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kayak merkezinde kar kalınlığı yapay karlamayla 35 santimetreye ulaştı.

Kartalkaya'da bulunan toplam 2 yatak kapasitesine sahip 5 otel, 17 Aralık'ta açılması planlanan yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı.

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