Kısıtlama kalktı, uçak bileti aramaları 8 kat arttı

Corona virüs önlemleri kapsamında getirilen şehirlerarası seyahat kısıtlaması 1 Haziran itibariyle kaldırıldı.



Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı. Kararın açıklanmasıyla birlikte uçak bileti aramaları da 8 kat arttı.

Otobüs bileti aramalarında da 5 kata kadar bir artış olduğu belirtiliyor.

Konuyla ilgili açıklama Enuygun.com Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, şunları söyledi:



"Perşembe akşamı seyahat kısıtlamasının kaldırıldığına dair açıklamanın hemen ardından bilet aramalarında ciddi artışlar oldu. Uçak bileti aramalarında yüzde 38 ile İstanbul çıkışlı uçuşlar ilk sırada. İstanbul’a geliş aramaların yüzde 22’sini oluşturdu. Aramalarda İstanbul’un ardından ilk sıralarda yer alan yerler ise İzmir, Ankara, Antalya, Muğla. En çok bilet araması ve satışı yapılan gün ise 5 Haziran Cuma günü olarak dikkat çekiyor."



HES KODU ZORUNLULUĞU

Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla tüm yurt içi uçak yolculukları için HES kodu alınması gerekiyor. 0-2 yaşa kadar bebeklerin HES kodu almasına gerek yok. 2-18 yaş çocuklar ve gençler, yanlarında anne babaları olmaları halinde seyahat edebilirler ancak onlar için de HES kodu alınması gerekli. 65 yaş üstü vatandaşlar ise HES kodunun yanında, Seyahat İzin Belgesi alarak yolculuk yapabilecek.



SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA:

65 YAŞ ÜSTÜ HES KODU YOLCULUK İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

