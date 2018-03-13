MSC üç yıl aradan sonra Türkiye’ye geri dönüyor

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Avrupa’nın en büyük cruise seyahati firmalarından MSC Cruises, üç yıl aradan sonra Türkiye’yi tekrar programına alarak 2019 yılı yaz döneminde 10 bin yolcuyu Türkiye’ye taşıyacak.



2005-2015 yılları arası, 11 yıl boyunca Nisan-Kasım arası 2 gemi ile her hafta İstanbul ve İzmir programını ve bunlara ilaveten her 15 günde, üçüncü gemisi ile yine İstanbul duraklı Karadeniz programını gerçekleştiren MSC Cruises şirketi, 2016 yılı itibariyle Türkiye programlarına geçici bir süre ile ara vermişti.

3 AYRI TARİHTE 10 BİN KİŞİ TAŞIYACAK

MSC Cruises Türkiye ofisi Genel Müdürü Necla Tuncel “Bu gelişmeden son derece mutluyuz ve bunun sadece bir başlangıç olduğunu, MSC Cruises olarak eskisinden daha güçlü bir şekilde Türkiye’de olacağımızı belirtmek isterim. MSC Lirica gemimiz ile yapacağımız bu seferler, önümüzdeki yıllarda daha da artarak devam edecektir. 3 ayrı tarihte İzmir ve Antalya limanlarına uğrayacak olan gemimiz, mürettabat ve yolcular dahil, toplamda 10 bin kişiyi Türkiye’ye taşıyacak” dedi.



MSC Lirica, 11 gecelik programında, Venedik’ten hareketle, sırasıyla Bari, İzmir, Haifa, Limassol, Antalya, Corfu ve Split’e uğrayacak ve son durağı Venedik’e dönerek seferini sonlandıracak.