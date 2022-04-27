Muğla'da sürdürülebilir turizm eğitimi

Türkiye'de sürdürülebilir turizme odaklanan ilk program olan Gelecek Turizmde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes işbirliğinde 2007 yılından bu yana yürütülüyor. Yeni dönemde Muğla bölgesinde 5 yeni alternatif turizm rotası oluşturulması, 500 kişiye sürdürülebilir turizm eğitimleri verilmesi hedefleniyor. Gelecek Turizmde ile bölgede sürdürülebilir turizm alanında rol almak isteyen kadın girişimcilere hibe, mentorluk ve iletişim desteği sağlanacak. Ayrıca bölgede toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı da oluşturulacak.



Muğla bölgesinde destinasyonu destekleyecek 5 yeni alternatif turizm rotasının oluşturulması, en az 50 kadın girişimciye mentorluk ve istihdam desteği sağlanması, 500 kişiye sürdürülebilir turizm eğitimi verilmesi programın planlanan çıktıları arasında. Ayrıca sürdürülebilir turizm eğitimi alan yerel turizm işletmeler “Gelecek Turizmde Öneriyor” kapsamına alınacak. Bölgede sürdürülebilir turizm alanında rol almak isteyen kadın girişimcilere hibe, mentorluk ve iletişim desteği sağlanacak. Ayrıca bölgede toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı da oluşturulacak.



İklim kaynaklı afetlerin turizme yönelik artan tehdidini dikkate alan Gelecek Turizmde kapsamında, bölgede yerel sakinler için orman yangını riskleri konusunda bilinçlendirme faaliyetleri de yürütülecek ve orman yangınlarına hızlı müdahaleyi desteklemek için bölgedeki yüksek riskli yerlere su depoları yerleştirecek.



Gelecek Turizmde 2007’den beri 19 proje ile 200 bin kişinin hayatına dokundu. Yaklaşık 500 kadına doğrudan ya da dolaylı olarak istihdam sağlandı, 600 STK ve 23 üniversite ile işbirliği yapıldı. Program kapsamında desteklenen hibe projeleri ile yerel ürünler, kültürel ve doğal değerler öne çıkarılarak yeni ziyaretçilerin çekilmesi ve yerel geçim kaynaklarının iyileştirilmesi sağlandı.