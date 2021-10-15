Osmanlı payitahtı Bursa'nın Güney Koreli turizm elçileri

Güney Kore'nin Ankara büyükelçilikleri ile Bursa Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde başlatılan "Stajyerlik Programı" kapsamında Bursa'ya gelen dört öğrenci staja başladı.



Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Başkanlığı'ndaki eğitimlerle Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nde görev alacaklar.



Öğrenciler, belediyenin kültür ve turizmle ilgili basılı ve dijital yayınlarının Kore diline çevrilmesi, kentin kültürel ve turistik değerleri konusunda içerik oluşturulması, Bursa ile Güney Kore arasındaki ilişkileri geliştirme konusunda görev alacak.



"GİTTİĞİMİZ HER YERDE 'ÇAY İÇER MİSİN' DİYE SORUYORLAR"

Güney Koreli öğrenci Min-Jeong Shin, ülkesinde Türkoloji bölümünden mezun olduğunu ve stajında Türk kültürünü inceleyeceğini söyledi.



Bursa kültürünü de araştıracağını belirten Min-Jeong, "İki yıl önce Ankara'da kaldım, orada Bursa hakkında bilgi sahibi oldum. Türk ve Kore kültürü arasındaki farklar hakkında internet ve bloglarda yazı yazacağım. Özellikle Bursa'yı tercih edeceğim çünkü Osmanlı'nın ilk başkenti" dedi.



Seunghyun Kim ise Bursa'yı tarihi bir şehir olması nedeniyle seçtiğini belirtirken, "Cumalıkızık, Uludağ, Ulu Cami ve Koza Han gibi yerleri gezdim ve gerçekten beğendim. Koreliler de beğenecektir, oraları Kore'ye tanıtmak istiyorum. Kore ve Türkiye arasında önemli ve özel ilişkiler olduğunu biliyorum. Kore Savaşı'ndan dolayı kardeş ülkeyiz. İnsanlar bana burda çok samimi davrandı. Gittiğimiz her yerde 'Çay içer misin' diye soruyorlar. Türkiye'nin sıcak bir ülke olduğunu hissettim" diye konuştu.



"196 ÜLKEYE İHRACAT YAPAN ÖNEMLİ BİR ŞEHİR"



Jeong-Ho Lee, Türkoloji bölümünden yeni mezun olduğunu ve daha önce Ankara'ya geldiğini aktardı.



Bursa'yı çok beğendiğini vurgulayan Jeong-Ho, "Her zaman bunu anlatıyorum Korelilere, 'Güney Kore'nin kardeş ülkesi hangisi' deseniz bence yüzde 99'u 'Türkiye' diye cevap verecektir" dedi.



Yoonkyung Yang ise daha önce Bursa'ya geldiğini ve çok beğendiğini ifade etti.



Türk insanını çok sevdiğini, çok samimi bulduğunu anlatan Yoonkyung, Türkçesi iyi olmadığı halde insanların kendisine çok yardım ettiğini belirtti.

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