Oteller 'yeni normal'e hazır (NTV ekibi Ayvalık'taki önlemleri yerinde görüntüledi)

Tüm çalışanlar maske takıyor. Ortak alanlar, odalar sık sık temizleniyor. Şezlonglar, masalar arası en az 1,5 metre mesafe bırakılıyor. Yazlıklar, kiralık villalar haricinde turistlerin tatil tercihi corona virüse karşı sıkı önlem alan oteller...

Turizmde yeni sezon, corona virüs önlemleriyle başladı.Turizmciler, tatilinizi en güvenli şekilde geçirmeniz için sıkı tedbirler aldı.



NTV ekibi 'yeni normal' döneminde alınan önlemleri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki "D Resort Murat Reis" otelinde görüntüledi.



Satış Pazarlama Müdürü Çağlar Sıpak, "İnsanların öncelikleri daha farklıydı, eskiden derken 3 ay önce misafirler uçağın lokasyonunu sorarlardı; 'Denize yakın mısınız?', 'Ne gibi imkanlar var?', 'Oda ve kahvaltı nasıl? gibi, şimdi konu direkt Covid-19 önlemleri diye başlıyor" ifadelerini kullandı.

TURİSTLERİN TERCİHİ GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI OLAN OTELLER



İçişleri Bakanlığı, corona virüse karşı turizmde yeni önlem getirdi. 50 oda ve üzeri otellere Güvenli Turizm Sertifikası zorunluluğu konuldu. Bu otel ise sertifikasını, zorunluluk yokken, isteğe bağlıyken aldı. Bu durum, turistlerin oteli tercihinde önemli rol oynadı.



"HER ZAMAN DENETİME HAZIRIZ"



D Resort Murat Reis Ayvalık Otel Müdürü Reşat Doğantez, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kısıtlamanın ardından oteli ilk açtığımız günlerde, bizim de gözlemleme şansımız oldu. Tabii ki ilk başta misafirlerimiz biraz tedirgin olarak giriş yaptılar. Fakat güvenli turizm sertifikasını gördükten sonra misafirlerimiz rahatlıyor. Ayda bir sertifikayı yenilememiz gerekecek. En az bir kere de gizli misafir olarak denetmenler gelip otelimizi denetleyecekler. Dolayısıyla her zaman hazırız bu şekilde bir denetlenmeye" dedi.



AÇIK BÜFE KALDIRILDI, MASAYA SERVİS BAŞLADI



Turizmcilerin önceliği önce kendilerini, çalışanlarını; sonra da misafirlerini korumak. Bu nedenle otel personeli corona virüs eğitiminden geçiriliyor. Ateş ölçümleri her gün, sağlık kontrolleri ise aralıklarla yapılıyor. Bununla birlikte, otel restoranlarında da değişiklik yapıldı. Açık büfe kaldırıldı, masaya servis başladı.



Kuzey Ege genellikle yerli turistlerin tarafından tercih ediliyor. İstanbul-İzmir otobanının açılmasıyla, yolculuk sürelerinin kısalmasıyla, bölge daha da kolay ulaşılır oldu. Corona virüs nedeniyle uçakları, otobüsleri kullanmak istemeyen, kendi araçlarıyla yolculuk edenler için Balıkesir Ayvalık gözde bir tatil yeri...