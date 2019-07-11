Pamukkale Ören Yeri'ne giriş ücretine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alınan karar ile yüzde 20 zam yapılacak.

Alınan karar doğrultusunda sadece Pamukkale’ye değil, Türkiye’nin bir çok noktasındaki ören yerlerine giriş ücretlerine 15 Temmuz itibari ile zam yapılacak.

60 LİRAYA ÇIKTI

Zam kararı alınmasına en çok tepkiyi ise Denizlili vatandaşlar gösterdi.

Eski güncel fiyatının zaten 50 lira olduğunu belirten ve bunun kendileri için çok yüksek bir rakam olduğunu dile getiren Hüseyin Çankaya, “60 lira oldu daha özel oldu. 15-20 yıldır buraya gitmeyen insanlar var. Acilen fiyatta rotasyona gidilmesi lazım" dedi.

Hasan Bora Özkan’da, Eskişehir’den misafirlerinin geldiğini ve 4 kişi için 200 lira ödediklerini belirterek, “Bu paraya daha güzel aktivite yaparız” ifadesini kullandı.



VİDEO: GİRİŞ 2 SAAT ÜCRETSİZ OLDU, 7 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ (PAMUKKALE'YE TURİST AKINI)

