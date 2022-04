Sürdürülebilir turizm Kapadokya’da hayat buluyor

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’ne göre turizmin küresel çapta sera gazı salınımına etkisinin yaklaşık yüzde 5. 2030'da bu oranın yüzde 5,3'e çıkması bekleniyor. Öngörülen bu artış, 2016'da 1.597 milyon ton olan turizm kaynaklı CO2 emisyonunun 2030’da 1.998 milyon tona ulaşarak yüzde 25 civarında büyümesi anlamına geliyor.

Dolayısıyla turizm sektörünün tüm bileşenleriyle çevreye duyarlı bir dönüş geçirmesi gerekiyor. Kapadokya’nın karakteristik yerleşimlerinden Uçhisar’da yer alan Argos in Cappadocia, işte bu bakış açısıyla hizmet veriyor. Argos in Cappadocia, mimari detayları, gastronomik ve sanatsal deneyimlerine ek olarak sürdürülebilirlik konusunda da sorumlu bir otel.

SIFIR ATIK BELGELİ



Argos in Cappadocia Sıfır Atık Belgesi’ne sahip. Çalışma kapsamında; otele sıfır atık kutuları yerleştirildi ve çalışanlara sıfır atık eğitimi düzenlendi. Kompost uygulaması ile organik tüm atıklar geri dönüşümle doğaya geri kazandırılıyor.



Otelin kendi bağlarında toplam 2 bin 100 meyve ağacı bulunuyor. Kullanılan sebzelerin ve meyvelerin birçoğu Argos bahçelerinde organik olarak, kendi gübreleriyle yetiştiriliyor.



BAHÇEDEN SOFRAYA



Argos in Cappadocia bahçe sulamasında, damlama sulama sistemini tercih ediliyor, böylece bitkiye ihtiyacı kadar su verilmesi sağlanıyor. Su, gübre ve enerjiden tasarruf ediliyor. Salma sulama sistemi yöntemine göre yüzde 50, yağmurlama sulama yöntemine göre ise yüzde 25 tasarruf sağlanıyor. Yıl içinde toplam gerçekleşen sulamanın yüzde 25’i de gri sudan karşılanıyor. Otel sokaklarında bulunan mazgallarda toplanan yağmur suyu ve vadi bahçelerindeki 400 tonluk su, dehlizde toplanıyor. Ayrıca katı yakıt yerine, ısı pompası kullanılarak karbon salınımı azaltılıyor.



Argos in Cappadocia’da, Uçhisar’da bulunan köy kadınlarının güçlerini göstermeleri için destek sağlıyor. “Bahçeden sofraya” konseptiyle bahçelerden gelen tüm mahsuller otelde sunulan gastronomik deneyimin bir parçasına dönüştürülüyor, mevsimine göre düzenlenen menülerde malzeme olarak kullanılıyor.