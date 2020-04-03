Tatil beldelerinden 'gelmeyin' çağrısı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay; bir video yayınlayarak 'Evde Kalın' çağrısında bulundu.

Özellikle başka şehirlerden turistik kentlere gelmek isteyen vatandaşlara seslenen başkanlar “Evinizde kalın, sağlığınıza dikkat edin, sosyal mesafeyi koruyun” sosyal izolasyon çağrısı yaptı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, tüm ülkeye yayılan salgının turizm merkezlerinde yoğunlaşması riski bulunduğunu belirterek, “Bilindiği üzere bahar aylarından itibaren Marmaris ve diğer turistik ilçelerimize yüz binlerce yerli ve yabancı turist ile yazlığı bulunan hemşehrilerimiz geliyor. Bizler korona virüs tehdidinin ortaya çıkmasıyla temizlik ve hijyen çalışmalarını en üst seviyeye çıkarttık. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bu yeterli değil. Ne yazık ki yaşanabilecek sağlık sorunlarına karşı Marmaris'in de içinde bulunduğu hiçbir turistik ilçemizin hastane yatak kapasitesi ve sağlık ekipmanı bu aylarda yaşanacak yoğunluğu kaldırabilecek durumda değil. Bize ve diğer ilçelere yapılacak bir ziyaret hem gelenleri hem de yerleşik vatandaşları riske atabilir. Dikkatli olmak, hepimizin en büyük sorumluluğudur” ifadesini kullandı.



"SÜREÇ GEÇSİN BEKLİYORUZ"

“Vatandaşlarımızdan ricamız; kendilerinin, sevdiklerinin ve diğer vatandaşlarımızın sağlığın önemsemeleri ve bu bahar aylarında zamanlarını Marmaris ve diğer turistik ilçelerimizde değil evlerinde geçirmeleridir” diyen Oktay, “Bu, zorunlu bir ricadır. Tüm turistik ilçelerimiz için sosyal izolasyon büyük önem taşımaktadır. Bu süreci atlattıktan sonra büyük bir mutlulukla sizleri eskisi gibi keyifli bir şekilde ağırlıyor olacağız” açıklamasını yaptı.