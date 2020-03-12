THY Amerika uçuşlarına devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüs önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Virüsün Avrupa'dan ABD'ye geldiğini savunan Trump, bu nedenle seyahat kısıtlaması kararı aldıklarını duyurdu. ABD'nin seyahat kısıtlaması getirdiği ülkeler arasında Şengen ülkeleri olarak bilinen Avrupa ülkelerinin tamamı yer aldı. Türkiye ise seyahat kısıtlamasına dahil edilmedi.

Türk Hava Yolları'nın ABD'nin 9 noktasına gerçekleştirdiği uçuşları, sorunsuz şekilde devam ettiği öğrenildi.

THY'DEN CORONA ÖNLEMLERİ VİDEOSU