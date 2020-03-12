THY Amerika uçuşlarına devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüs tehlikesi nedeniyle Avrupa'dan Amerika'ya yapılacak seyahatleri askıya aldıklarını açıkladı. Trump'ın açıkladığı listede Türkiye yer almazken, Türk Hava Yolları'nın Amerika'nın 9 noktasına uçuşlarının devam ettiği öğrenildi.

İHA 12.03.2020 - 16:31

THY-Basin-Görseli.jpg

İlişkili Haberler

Havayollarının uçak bileti kampanyaları (Ucuz uçak bileti nasıl alınır?)

Havayollarının uçak bileti kampanyaları (Ucuz uçak bileti nasıl alınır?)

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüs önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Virüsün Avrupa'dan ABD'ye geldiğini savunan Trump, bu nedenle seyahat kısıtlaması kararı aldıklarını duyurdu. ABD'nin seyahat kısıtlaması getirdiği ülkeler arasında Şengen ülkeleri olarak bilinen Avrupa ülkelerinin tamamı yer aldı. Türkiye ise seyahat kısıtlamasına dahil edilmedi.

Türk Hava Yolları'nın ABD'nin 9 noktasına gerçekleştirdiği uçuşları, sorunsuz şekilde devam ettiği öğrenildi.

THY'DEN CORONA ÖNLEMLERİ VİDEOSU

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...