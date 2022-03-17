Türkiye ile Yunanistan adaları arasındaki feribot seferleri, 2 yıl aradan sonra yeniden başlayacak

Türkiye ile Yunanistan adaları arasındaki feribot seferleri, 2 yıl aradan sonra yeniden başlıyor. Teos Marina’dan Yunan adası Samos’un Karlovassi Limanı’na ilk sefer, 23 Nisan’da olacak.

Yaklaşık 1 saat 55 dakikalık bir feribot yolculuğu ile sabah Samos Adası Karlovasi Limanı'na gidip akşam Sığacık’a dönmek mümkün.



AŞI SERTİFİKASI YA DA NEGATİF SONUÇ



Yunanistan Hükümeti tarafından Yunanistan ve Türkiye arasındaki feribot seferleri ve diğer ticari veya özel yatlara uygulanan kısıtlamalar 7 Şubat tarihi itibariyle kaldırıldı.

Yunanistan Kavala, Midilli, Sakız Adası, Vathi ve Pythagoreio, Samos, Myrina, Limni, Simi, Skala, Patmos, Meis'in yanı sıra Kos ve Rodos limanlarına girişlere izin verildi.



Seyahat edenlerin, en az iki doz aşı olduğunu belgeleyen aşı sertifikası veya PCR ya da hızlı antijen testi sonucunda alınan hastalık sertifikasına sahip olunmadığı takdirde en son 72 saat içinde yaptırılmış negatif PCR ya da son 24 saat içinde yaptırılmış negatif hızlı antijen test sonucu ibraz etmesi gerekli.