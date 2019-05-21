Doç. Dr. Hakan Öniz, Kemer'de bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Kemer Su Altı Günleri ile ilgili değerlendirmede bulundu. Su Altı Günleri'nde çeşitli aktiviteler gerçekleştirildiğini anlatan Doç. Dr. Öniz, "Bunların en önemlisi CMAS yani Dünya Su Altı Aktiviteleri Konfederasyonu'nun bilim kurulu toplantısı oldu. Dünyada dalışla ilgili bütün aktiviteler, ülke federasyonları kanalıyla CMAS'a bağlı gerçekleşiyor. CMAS'ın son yönetimi 2,5 sene önce seçilmişti; ancak bilim kurulu toplantısının ilki Kemer'de gerçekleşti. Bu toplantıya Almanya, Portekiz, Slovenya, Rusya, Mısır ile internet üzerinden de yaklaşık 16 civarında ülkenin CMAS bilim kurulu temsilcisi katıldı" dedi.

"BÜTÜN DÜNYA UYGULANMAYA BAŞLAYACAK"



Toplantıda CMAS tarafından su altı kültür mirasının korunmasına yönelik önemli kararlar alındığını vurgulayan Doç. Dr. Öniz, "Alınan en önemli karar geçen yıl Türkiye'de başlamış olan Türkiye Su Altı Federasyonu ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız ve UNESCO Genel Merkezi'nin desteklediği Su Altı Kültür Mirasının Korunması Eğitmen Eğitimi'nin bütün dünyada uygulanması kararlaştırıldı. Yani Türkiye'de başlamış olan Su Altı Kültür Mirasının Korunması Eğitmen Eğitimi artık CMAS kanalıyla bütün dünyada da uygulanmaya başlayacak. Bundan önce korumaya yönelik fazla bir yaklaşım yoktu CMAS'ın; ancak bu programla bu ilk bilim kurulu toplantısıyla yalnızca su altı arkeolojisinin değil su altındaki doğal güzelliklerin flora ve faunanın da korunmasına yönelik bazı kararlar alındı. Bu bağlamda oldukça önemliydi" diye konuştu.

"TÜRKİYE, ALMANYA'NIN 10 YIL ÖNÜNDE"



Türkiye'nin su altı arkeolojisi konusunda önemli yerde olduğunu belirten Doç. Dr. Hakan Öniz, bunun Kemer'deki toplantıda da konuşulduğunu söyledi. Özellikle Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu ile birlikte düzenlenen su altı kültür mirasını koruma programının CMAS, UNESCO ve ICOMOS gibi kuruluşlarda büyük takdirle karşılandığına vurgu yapan Doç. Dr. Öniz, "Buna bağlı olarak CMAS Bilim Kurulu Sualtı Kültür Mirası Direktörü Gerd Kneppel, Türkiye'nin su altı arkeolojisinde, su altı kültür mirasının korunmasında Almanya'nın 10 yıl önünde olduğunu dile getirdi. Tabi bu da bize gerçekten gurur verdi" dedi.

