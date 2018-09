Türkiye son dönemlerde, düğün yapmayı tercih eden Ortadoğu ülkelerinden yoğun talep görüyor.

Özellikle Türkiye'de son dönemlerde düğün yapmayı tercih eden Hindistan ve Lübnan gibi ülkelerden bu yılın 7 ayında gelen turist sayısında artış oldu. Hindistan'dan yüzde 95 artışla 83 bin, Lübnan'dan ise yüzde 43 artışla 155 bin turist geldi.

"BIRAKTIKLARI GELİR CİDDİ BİR MİKTAR OLUYOR"



Turizmde ortalama kişi başı geliri artıracaklar içinde düğün turizmi ile şirket toplantılarının çok önemli bir yer tuttuğunu belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Kişi başı harcamaları gerçekten çok yüksek oluyor. Geçenlerde Hintli şirketin İstanbul'daki bir toplantısı yaklaşık 1-1.5 milyon dolara yakın bir otel ödemesiyle kapandı. Dolayısıyla bunlar önemli segmentler. Sayıca çok fazla olmamalarına rağmen bıraktıkları gelir ciddi bir miktar oluyor" dedi.

Hindistan ve özellikle Ortadoğu pazarında Türkiye'nin önemli bir destinasyon olduğundan bahseden Bağlıkaya, şöyle konuştu:



"İstanbul doğasıyla, tarihiyle eşsiz benzersiz manzaralar veren bir şehir. Boğazda düğün yapmak isteyen gerçekten çok ciddi bir Ortadoğulu kitle var. Bütçesi müsait olanlar genelde İstanbul'u tercih ediyorlar. Hintliler de aynı şekilde yüksek bütçeli düğünler Türkiye'ye geliyor. Hintlilerin tercihleri arasında Antalya da var ama yine ağırlıklı olarak İstanbul önde gidiyor"

"REKORLAR KIRMAYA DEVAM"



Firuz Bağlıkaya, bu yıl 2015 yılı düğün kitlesini yakaladıklarını belirterek, "Ülkemizin şöyle bir avantajı var bunu göz ardı etmememiz lazım biz de her turiste, her ülkeye, her damak zevkine, her yaşam biçimine, her tatil alışkanlığına hizmet edecek ürün var. 2018 de turist sayısında 2015'in üstünde gerçekleşmeler yaşıyoruz. İnşallah 2019'dan itibaren bu artış devam edecek. Rekorlar kırmaya devam ederek süreç devam edecek" diye konuştu.



Türkiye'ye bu yıl gelen Çinli turist sayısının 7 ayda geçtiğimiz yıla göre yüzde 88 artışla 225 bine çıkmasının üzerine Bağlıkaya, "Kapadokya bölgemiz ağırlıklı olarak Çinli turistlerin revaçta olduğu bir bölge. Bunun yanında Pamukkale, Efes yani tarihi, doğası kültürü biliyorsunuz Göbeklitepemiz var. Övünmemiz gereken bir başka destinasyonumuz daha var. Urfa, Antep o bölgelerde de ciddi turist artışları var. 2019 yılında sadece Şanlıurfa'ya bir milyon turist bekliyoruz. İnşallah Göbeklitepe dolayısıyla bu artış sürerek artarak devam edecek" dedi.

"YOĞUN BİR TALEP PATLAMASI VAR"



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise, Türkiye'nin dini merkezlere de sahip olmasıyla özellikle düğün turizminde Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda (BDT) ciddi bir pazar olabileceğini söyledi.



Yıllardır düğün turizmi konusunda da çalıştıklarını belirten Ayık, şöyle devam etti:



"Hem kıyı bölgelerimizde Bodrum, Akdeniz bölgesi başta olmak üzere, hem İstanbul bu iş için önemli merkezlerden bir tanesi olabilir. Şu an itibarıyla bakıldığında tüm bölgelerimizde Eylül ayı da son derece iyi gidiyor. Ağustos'u aşağı yukarı yüzde 100'e varan doluluklarla tamamlıyoruz Eylül ayı da hemen hemen öyle olacak gibi. Önümüzdeki aylarda da yoğun bir talep patlaması var"