Level.Travel'in bildirdiğine göre, Alanya iki yıl üst üste Ruslar arasında en popüler Türk tatil beldesi oldu. Alanya'daki bir tatil için en düşük ortalama fiyatın yaklaşık 65 bin ruble olduğu belirtildi.



Listede ikinci sırayı ise bu yıl Konaklı aldı. Rus turistlerin burada tatil yapmak için neredeyse on bin ruble daha fazla ödemek gerektiği bilgisine yer verildi.



Konaklı'daki turlar 74 bin ruble civarında. Kemer ortalama 63 bin rublelik tur fiyatıyla üçüncü sırada yer aldı.



Tur başına ortalama 74 bin rublelik fiyatıyla neredeyse Konaklı ile aynı fiyata sahip oan Side, dördüncü sırada. Beşinci sırayı iki tatil yeri paylaştı: Beldibi ve Antalya. Beldibi'nin ortalama maliyeti 75 binken, Antalya'nın 65 bin ruble.



Uzmanlar, Rusların "herşey dahil" sistemiyle Türkiye'de dinlenmeyi sevdiklerini belirtiyor. Tatilcilerin % 46'sı seyahatlerini bu şekilde değerlendirmeyi tercih ediyorlar ki bu da bir önceki yıla göre % 8 daha yüksek bir fiyata tekabül ediyor.

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