Yurtdışı tatili virüse takıldı

Corona virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Henüz Türkiye'de gözükmese de Türkiye'nin komşularından İtalya'ya, Çin'den İran'a kadar çok geniş bir coğrafyada ölümlere neden oluyor. Bu durum ekonomiden turizme kadar her alanda etkisini gösteriyor. Turizme ve seyahate olan ilgi de her geçen gün azalıyor. Türkiye'den yurtdışına çıkışlarda da corona virüs etkileri ciddi şekilde görülmeye başladı. Turizm sektörü temsilcileri İtalya'ya olan turlarda çok ciddi iptallerin yaşandığını söylerken, diğer ülkelere düzenlenen turlara da talebin neredeyse sıfırlandığına dikkat çekti.



REZERVASYONLAR DURDU



Hüriyet gazetesinden Burak Coşan’ın haberine göre, dünyada tüm turizm hareketinin ciddi şekilde yavaşladığını ifade eden Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, "İnsanlar seyahat edecekse de ülkesi içinde kalmayı tercih ediyor. Eğer virüs böyle devam ederse bu yıl dünya çapında yurtiçi seyahatlerin yurtdışı seyahatlere göre daha fazla olabileceğini söyleyebiliriz. Mart sonunda durumu değerlendirmek daha doğru olabilir. Yaz aylarının gelmesiyle virüsün etkisi azalırsa yeniden bir hareketlilik olabilir. Ancak şu anda turist hareketi çok azaldı. Türkiye'de yurtdışına tur düzenleyen tur operatörleri de mart sonuna kadar başta İtalya olmak üzere turlarını iptal etmeye başladı. Türkiye'de rezervasyonlar durdu. Vatandaşların büyük bir kısmı ülkeden dışarı çıkmak istemiyor" dedi. Tüketicilerin havalimanlarına gitmek istemediğini, uçaklardan uzak durduğunu kaydeden Bağlıkaya, son dönemlerde seyahat edenlerin de genelde karayolunu ve yakın yerleri tercih ettiğini söyledi.



TEMMUZ İÇİN DE İPTALLER VAR



Turizmde bir kaos havasının hakim olduğunun altını çizen yurtdışı turları organize eden Travel Zone Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öztürk, "İlk olarak corona virüs nedeniyle Uzakdoğu turları durmuştu. Virüsün Avrupa ve özellikle İtalya'ya sıçramasıyla durum farklı bir hal aldı. Türk tur operatörleri iyi niyetli bir şekilde İtalya'ya olan turlarını iptal etmeye başladı. Bir panik havası hakim tüketicide. Mart ve Nisan ayları için İtalya turlannın neredeyse tamamı için iptaller geliyor. Ancak diğer ülkelere yapılan uçak seferleri devam ettiği için turları iptal etmek daha zor oluyor. Şu anda tüketiciler Temmuz ve Ağustos aylarında yapacakları turlan bile iptal ediyor. Turun yapılacağı tarihten 30 gün öncesine kadar vatandaşın turu iptal etme hakkı bulunuyor. Genelde bu hak kullanılıyor. Bazı turlarımız ise devam ediyor. Örneğin İtalya'ya gelecek hafta 120 kişiden oluşan 4 ayrı tur düzenlenecekti. Bu turlarda toplamda 20 kişi kaldı. 20 vatandaş gitmek istediği için yine de bu turu yapıyoruz. Bu tur şirketi için zarar anlamına geliyor. Ancak hareketin devamı için tura devam ediyoruz. Diğer bölgeler için de iptal talepleri geliyor ama asıl etki yeni taleplerde. Şu anda yurtdışı turlarda yeni satış yok denecek kadar az" ifadelerini kullandı.

