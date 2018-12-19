Türkiye başta İngiltere olmak üzere batı ülkelerinden plastik atık ithal ediyor.



Kendi plastik atıklarını henüz yeterli ölçüde geri dönüştüremeyen Türkiye, plastik hammadde ihtiyacını atık ithal ederek gideriyor.



İthal edilen melzemeler, çeşitli süreçlerden geçtikten sonra plastik endüstrisinde girdi olarak kullanılıyor.



Türkiye 2018 yılında atık ithalatına 60 milyon dolar ödedi.



Uzmanlara göre atıkların kaynağında ayrıştırılması, hem ithalatın önüne geçebilir, hem de kamuyu atıkların toprağa gömülmesi maliyetinden kurtarabilir.



ORTAK GELECEK SIFIR ATIK