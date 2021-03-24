A Milli Futbol Takımı Hollanda karşısında (Türkiye - Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta?)

Ntvspor 24.03.2021 - 10:31
2022 Dünya Kupası elemeleri için A Milli Takım, ilk maçına çıkıyor. A Milli Futbol Takım ilk maçını Hollanda ile gerçekleştirecek.
Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup G karşılaşmaları kapsamında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımı, ilk maçında Hollanda’yı konuk edecek.
Türkiye - Hollanda maçı 24 Mart Çarşamba (bugün) günü saat 20.00’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Maç, TRT’de yayımlanacak.
Türkiye – Hollanda karşılaşmasının orta hakemi Michael Oliver, Oliver'ın yardımcı hakemleri Statuart Burt, Simon Bennett ve maçın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.
A Milli Futbol Takımı aday kadrosu ise şu şekilde:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)
Savunma: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare, Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre)
Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)
Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)