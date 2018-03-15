Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Alex de Souza, "İstanbul'a bayılıyorum bir defa. Burada geçirdiğim zaman içinde harika anılarım birikti. Onun için buraya gelmem kadar doğal bir şey yok. İkincisi de her zaman içeriden dahil olduğum derbiyi ilk defa dışarıdan takip edip hem de öz kardeşimle takip etmek istedim. Aslında bunun ardından farklı sebepler aramaya gerek yok. Şu anda yaklaşmakta olan bir seçim süreci var. Şu anda resmi olarak görünen bir ama karşılıklı olarak muhtemel rekabet edecek iki aday var. Bu spekülasyonlar içinde sanki ben seçimin bir parçasıymışım gibi gösteriliyor. Benim bir oyum yok. Buraya geliş sebebim sadece gezmek, görmek ve derbiyi izlemek. Maçı daha nerede izleyeceğimi bile bilmiyorum. Ali beyin locasında izleyeceğime dair bir şey konuşmadık" dedi.

Ali Koç'un "Ben Alex'le görüşürüm ama siz bilmezsiniz" açıklaması sorulan Alex, "Kendisi iel en son görüşmem sanırım 2015 senesiyedi Bursaspor maçına gitmiştim. Devre arasında denk gelmiştik 5-10 dakika konuşmuştuk. Sonrasında kendisi ile kişisel görüşmem olmadı" dedi.

Derbi tahmini sorulan Alex, "Tabiki bizim kazanmamızı umuyorum" dedi.

Aykut Kocaman ile ilgili düşünceleri sorulan Alex, kitabın herşeyi yazdığını ve yeniden konuşmaya gerek olmadığını belirtti.

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