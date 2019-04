FB TV'de projeyle ilgili konuşan Koç, 4 Nisan 2015'te Rize-Trabzon yolunda Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıyı hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:



"Bundan tam 1462 gün önce Fenerbahçe'nin 40 canını taşıyan takım otobüsümüz Rize deplasmanı dönüşü kurşunlandı. O kara günde Fenerbahçe'nin canına kastetmek istediler. Onunla nefes alan taraftarı, koskoca bir camia ve yarınları hedefledi. Türk sporunun en karanlık günlerinden biriydi. Bu hain plan hedefe ulaşsaydı dünya spor tarihinin en kara günlerinden biri olacaktı. Çok şükür ülkemizi de kaosa sürükleyecek bu olay hafif atlatıldı. Ne acıdır ki hala failler ortaya çıkarılamadı. Bugün bundan dolayı Fenerbahçe simsiyahtı. Biz görevde bulunduğumuz ve bu olay aydınlatılmadığı sürece her 4 Nisan'da benzer eylemlerde bulunacağız."



Fenerbahçe'nin yakın tarihinde böyle büyük bir kampanyayı ilk defa yaptığını aktaran Koç, "Geleceğimiz için yazacağımız tarihin ilk günü. Fener Ol kampanyamızı başlatıyoruz. Yakın tarihimizde ilk defa böyle bir kampanya yapıyoruz. Diğer kulüplerden bizi ayıran en önemli unsur kampanyanın sonuçları olacaktır. Diğer sonuçlara baksaydık yola çıkmaya cesaret edemezdik. Dünyada bir spor kulübünün gerçekleştireceği en başarılı örnek kampanyalardan biri bu olacaktır." diye konuştu.



Mustafa Kemal Atatürk'ün 1932 yılında Fenerbahçe Kulübüne yaptığı bağışı hatırlatan Koç, sözlerine şöyle devam etti:



"Tarihi bir örnekle duygu ve düşüncelerimizi desteklemek istiyorum. 1932 yılının 5 Haziran'ı 6 Haziran'a bağlayan gece Fenerbahçe'nin Kuşdili'ndeki lokali cayır cayır yandı. Çok az şey yangından kurtarıldı. Kulübümüz yuvasız kaldı. Yardım kampanyası o dönem başlatıldı. Gazetelerde her gün bağışçıların isimleri yayımlandı. 20 Haziran'a kadar 790 lira o zamanın parasıyla toplandı. O zaman Gazi hazretleri 500 lira bağış yaptığı haberi Cumhuriyet gazetesinde çıktı. Para bin 290 liraya ulaştı. Ulu önder bunu kendi maaşından verdi, devlet kaynaklarından değil. Kampanya, Atatürk ve diğer Fenerbahçe sevdalılarının yapmış oluğu destekle tarihe geçti. Zor günler geride kaldı. Bu gururla yola çıkarak, bir kez daha Fenerbahçe olarak neler başaracağımızı göstererek tarih yazmanın tam zamanı."



Bu kampanyanın ekonomik özgürlükleri için fitili ateşleyeceğini vurgulayan Koç, "Her bir ayrıntısı titizlikle hayata geçirilen kampanyamız, ekonomik özgürlüğümüze kavuşmak için dönüm noktalarından, adımlarından bir tanesidir. Sadece bu kampanyayla ekonomik özgürlüğümüze kavuşmayacağız." diye konuştu.



ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU



Ali Koç, futbol takımının önlerindeki dönemlerde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının önemine vurgu yaptı.



Türk futbolunun ciddi bir mali sıkıntı içinde olduğunu vurgulayan Ali Koç, göreve geldiklerinde 4 ayaklı bir planı hayata geçirdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:



"Kısa vadede mali açıdan bizi rahatlatacak tedbirlerin alınması projemizin ilk ayağıydı. İkincisi yine kısa vadede, kitlesel destek kampanyasıyla camiamızı harekete geçirmekti. Üçüncüsü orta ve uzun vadede, yönetimimiz süresince, iki dönem gerektiğini ifade ediyorum, en az 2 ya da 3 defa UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Kulübün mali açıdan rahatlaması için bu ligin içinde yer almalıyız. Dördüncüsü ise altyapı kültürü, scouting projesiyle kulübümüze futbolcular yetiştirip ve transferler yapmak."



Altyapıya oyuncular transfer ettiklerini aktaran Koç, buradaki kriterlerini de "Birincisi aileden Fenerbahçeli olmaları, ikincisi mevkilerinde yetenekli olmaları, üçüncüsüyse okul puanlarının 85-90 ortalamanın üzerinde olması. Bu ektiğimiz tohumlar ileride meyve verecektir." şeklinde açıkladı.



"140 MİLYON DOLAR KAYNAK, TRANSFERE HARCANMADI"



Ali Koç göreve geldiklerinden bu yana kulübe 140 milyon dolar kaynak oluşturduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:



"Göreve geldiğimizde bizim sebebiyet vermediğimiz geçmişten kalan yükümlülükler için acil sıcak paraya ihtiyaç vardı. 10 ay içinde 140 milyon dolara yakın acil ihtiyaç için kaynak oluşturduk. Taraftarlarımızın gösterdiği ilgiyle kombineler tükendi ve Fenerium'larda rekor satışlarla önemli katıklar aldık. Kulübümüzün kasasına 1 kuruş bile girmeden bu gelirler, her bir kuruşu finans kuruluşlarına gitti. Sene içindeki oluşan nakitlerimizi kullanamadık. Yine de kısa vadede yükümlülüklerimizi yerine getirdik, finansal borç durumumuzu az da olsa 15 milyon avro azalttık. Oyuncu alım satımında hiç zarar etmedik. Oluşturduğumuz 140 milyon dolar kaynak transfere hiç harcanmadı."



Futbol takımının maliyetini düşürdüklerini de dile getiren Koç, "Futbol AŞ'nin bütün personel giderleri geçmiş sezon 93 milyon avroydu. Giderlerimizi bu sezon 80 milyon avroya indirdik. Burada da gidecek daha çok yolumuz var. Finansal açıdan olumlu gelişmelere rağmen kulübümüz mali açıdan sadece 10 ay nefes alabildi. Hedeflediğimiz yolun çok daha başındayız." dedi.



"BU KAMPANYA OLMADAN ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ"



Ali Koç, kampanyanın önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Nisan ayından itibaren, bu kampanya olmadan önümüzü göremiyoruz. Kampanyamız, nakit akış ihtiyacımız ve borçlarımız için zorunluluk haline gelmiştir. Kampanyamızda çok önemli bir yapı bulunuyor. Önümüzdeki 5 sene içinde, 2 ya da 3 kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Burada Finansal Fair Play devreye giriyor. 2016'da UEFA'yla kulübümüz arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma 31 Mayıs'ta bitiyor. Anlaşma kapsamında 2016-2019 yılları arasında total olarak tüm futbol faaliyetlerimizde zararımızın 30 milyon avroyu geçmemesi gerekiyordu. Sezon başında göreve geldiğimizde 2 yıllık zarar toplamı 90 milyon avroydu. Aradaki 60 milyon avro farkı 31 Mayıs'a kadar kapatamazsak Avrupa'ya gidememe riskiyle karşı karşıyayız. Başarılı olduğumuz takdirde bu kampanyada, Avrupa kupalarına katılma hakkımız doğmuş olacak."



Bu projeye 7'den 70'e bütün Fenerbahçelilerin katkı vermesi gerektiğini vurgulayan Koç, "Cefakar Fenerbahçeliler, işte bu nedenlerden ötürü vefa ve fedakarlıkların en büyüğünü Fenerbahçe hak eder. Fenerbahçe'nin yükünü sırtlamak için başlattığımız seferberlik için 7'den 70'e ellerimizi hep birlikte taşın altında koymamız gerekiyor. Türk spor tarihinde bugüne kadar görülmemiş bir hibe girişi sağlayarak sermaye artırımı yaptık. Seçim süresince vadettiklerimizi yaptık. Sözümüzü tuttuk, şimdi sıra büyük camiamızda. Fenerbahçe için çorbada hepimizin tuzu olmalı, tek vücut halinde mücadele etmenin tam zamanı." değerlendirmesinde bulundu.



Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonunun Spor Toto Süper Lig'de kulüplerin ödedi menajer ücretlerini açıklamasına da değinerek, "Süper Lig'deki menajer ödemelerinin yüzde 53'ünü Fenerbahçe verdi. Diyemediler ki koskoca Süper Lig'in menajer ücretlerinin yüzde 53'ünü Fenerbahçe'nin vermesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Hiç demediler ki Fenerbahçe kuruşu kuruşuna menajer ödemelerini açıklıyor. Hiç demedikler ki ve sormadılar ki bu menajer ücretlerinin hangileri bu sezon alındı. Ödediğimiz 2.5 milyon avro bedelin sadece 700 bin küsürünü bu yıl transfer ettiğimiz menajerlere verdik. Diğerleri devam eden kontratlardır." ifadelerini kullandı.



Ali Koç, bu kampanyanın bugünkü sportif sonuçlarla alakalı olmadığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bugün 'Fener Ol'ma günüdür. Elimizi hep birlike taşın altına koyma günüdür. Gelin hep birlikte Fenerbahçe'nin ne olduğunu dosta düşmana birlikte bir kez daha gösterelim. Şimdiden başkanınız olarak milyonlarca Fenerbahçelinin destekleri için şükranlarımızı sunuyorum. Bu camianın en büyük gücü, sonsuz gücü tabii ki taraftarıdır. Bu şans her camiaya nasip olmaz. Fenerbahçe yıkılmaz. Yaşa Fenerbahçe."