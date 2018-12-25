Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe ile golsüz berabere

kaldı.



Evsahibi Antalyaspor'da 90+2. dakikada Souleymane Doukara'nın yerine oyuna giren

Fehmi Koç, tarihe adını yazdırdı.



Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz tarafından sahaya sürülen 28 Ağustos

2003 doğumlu doğumlu Fehmi Koç (15 yıl, 3 ay, 26 gün), Türkiye Futbol Federasyonu

kayıtlarına göre Süper Lig tarihinde bir lig maçında forma giyen en genç oyuncu oldu.

“OYNATTIKÇA KENDİNE GÜVENİ GELECEK”



Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, maçın son dakikalarında oyuna giren ve Süper Lig tarihinde oynayan en genç futbolcu unvanını alan 15 yaşındaki Fehmi Koç ile ilgili, “İnşallah geleceği olacak, oynattıkça kendine güveni gelecektir” dedi.

Öztürk, “Bu şu anda Türk futbolundaki ekonomik sıkıntıların en büyük artılarından biri olacaktır. Türk oyuncuları görüyorsunuz sadece bizim kulübümüzde değil başka kulüplerde de forma bulabiliyorlar. Baktığınızda 15-16 tecrübeli futbolcuyla ve bunların yanına gençleri monte ettiğinizde gidebilecek takımlar var. İşte Fehmi Koç, genç bir arkadaşımız. İnşallah geleceği olacak. Oynattıkça kendine güveni gelecektir” ifadelerini kaydetti.



Fehmi Koç'tan önce bu unvanın sahibi Gürhan Gürsoy'du.



24 Eylül 1987 doğumlu Gürhan Gürsoy, 6 Nisan 2003'te oynanan Adanaspor-Fenerbahçe maçının 75. dakikasında evsahibi turuncu-beyazlı ekipte forma şansı

bulmuştu. Gürhan Gürsoy; 15 yıl, 6 ay, 13 günlükken bir Süper Lig maçında oynamıştı.