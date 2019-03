A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında bugün Arnavutluk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



İşkodra kentindeki Loro Borici Stadı'nda bugün oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.



Mücadelede, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve Christian Gittelmann yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Christian Dingert olacak.



Türkiye'nin yer aldığı grupta bugün aynı saatte Andorra-İzlanda ve Moldova-Fransa maçları oynanacak.



TÜRKİYE (MUHTEMEL 11): Mert Günok - Gökhan Gönül, Ozan Kabak, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım - Emre Belözoğlu, Okay Yokuşlu - Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun - Burak Yılmaz



ADAY KADRO



A Milli Takım'da sözleşmesi 1 Haziran 2019'da yürürlüğe girecek olmasına rağmen özel görevlendirmeyle ay-yıldızlı ekibin başına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda, şu futbolcular bulunuyor:



Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Muhammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp).



Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak (Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Emre Taşdemir (Galatasaray).



Orta saha: Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan).



Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton).



Ay-yıldızlı ekipte, aday kadroya davet edilen Mehmet Topal sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.



STATÜ



Elemeler sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), finallere doğrudan katılma hakkı elde edecek.



Finallerde yer alacak diğer dört ekip ise, Mart 2020'de UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.



Kasım 2018'de grup maçları tamamlanan UEFA Uluslar Ligi'nde kendi liglerindeki gruplarını birinci bitirmiş 16 takım, play-off müsabakalarına katılma hakkı elde etti. Bu takımlardan grup elemeleri vasıtasıyla EURO 2020'ye doğrudan katılma hakkı kazanan olduğu takdirde, yerlerini kendi liglerinde en iyi sıralamaya sahip bir sonraki takım alacak.



Bir ligde (A-B-C-D) play-off oynayacak yeterli takım sayısına ulaşılamadığı takdirde, başka ligde bulunan ve UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında üstte yer alan ülke, ilgili ligin play-off maçlarına alınacak.



Toplam 24 ülkenin mücadele edeceği EURO 2020, 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlecek.

Şenol Güneş

"HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

İşkodra kentindeki Loro Borici Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, her maça kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Arnavutluk'u yakından tanıdıklarını, onların da kendilerini tanıdığını aktaran Güneş, rakiplerinin kadrosunda İtalya, Yunanistan ve İsviçre liglerinde oynayan futbolcular bulunduğunu hatırlattı



Şenol Güneş "Her maçı kazanmak durumundayız gruptan çıkmak için. Her maça kazanmak için çıkacağız. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Arnavutluk'u ve takımı tanıyoruz. Onlar da bizi biliyor. Onların oyuncuları da bizi iyi tanıyor. İyi ve tecrübeli oyuncuları var. Zor bir rakiple oynayacağız. Biz de iyi bir takımız. Bütün takımlar karşısında kazanmayı düşünerek sahya çıkacağız. Güzel maç olacak. Kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.



Her maça ilk günkü heyecanıyla çıktığını vurgulayan Güneş "Milli Takım ayrı bir duygu; ortak değerimiz. Ülke adına yarışacağımız bir maç. Ülke olarak başarıyı da başarısızlığı da biliyoruz. İlk gün ne gibi bir heyecanım varsa her maça aynı heyecanla çıkıyorum. Heyecanımız, karakterimiz, vizyonumuz, hepsi maç kazanmaya yönelik olacak. Yarın herkesin elinden geleni yapacağını biliyorum. Rakibin bütün oyun tarzlarına karşı hazır olmak zorundayız. Çalışmamızın karşılığı, umarım iyi bir sonuç olarak gelir bize" dedi.



Şenol Güneş şunları söyledi:



"Fransa ve diğerlerini rakip olarak görüyoruz, hepsini yenmek istiyoruz. Yarın da işimiz kolay değil. Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz, bu nedenle rakiplerin durumuyla ilgilenmeyeceğiz."



"Mahmut Tekdemir sol stoper oynayabiliyor. Nasıl bir 11 kuracağıma yarın karar vereceğim. Ancak tüm oyuncular oynamaya hazır. Başlangıç olarak en iyi silahları kullanmak istiyoruz."



"Birlikte oynamanın avantajı var ama biz şu anda aynı dili konuşuyoruz ve aynı düşünceyi paylaşıyoruz. Hepimiz birbirimizi sevip sayıyoruz. Mevkisel olarak bazı yerlerde oturmamış olabiliriz ama bu zamanla olacak."