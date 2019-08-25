Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Süper Lig'de Trabzonspor'un 2-1 kazandığı Yeni Malatyaspor maçını, tribünde taraftarlarla izledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon programlarına katılmak üzere kentte bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Süper Lig'in ikinci haftasındaki Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmayı izlemek için Medical Park Stadyumu'na geldi.



Maçı protokol tribünü yerine vatandaşların arasında izlemeyi tercih eden Trabzonlu Bakanlar Varank ve Turhan, karşılaşmayı coşkuyla takip etti.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın, üzerinde "Varank" yazan 61 numaralı "keşan" motifli Trabzonspor forması dikkati çekti.

