Başkent derbisinde sağlık görevlisine sarı kart

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 26.12.2021 - 22:22
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.
Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelenin 70. dakikasında sakatlanan Murat Uçar’a müdahale etmek isteyen MKE Ankaragücü sağlık ekibi sahaya girmek istedi.
Maçın hakemi Emre Kargın ekibin sahaya girmesini istemeyince iki taraf arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.
Tartışmanın ardından elini cebine götüren Kargın, sağlık görevlisine sarı kart gösterdi.