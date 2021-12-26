Başkent derbisinde sağlık görevlisine sarı kart

Spor Toto 1. Lig'de MKE Ankaragücü, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi. Başkent derbisinde MKE Ankaragücü sağlık ekibi üyesi sarı kart gördü.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 26.12.2021 - 22:22

Başkent derbisinde sağlık görevlisine sarı kart

Toto 1. Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelenin  70. dakikasında sakatlanan Murat Uçar’a müdahale etmek isteyen MKE Ankaragücü sağlık ekibi sahaya girmek istedi.

Maçın hakemi Emre Kargın ekibin sahaya girmesini istemeyince iki taraf arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından elini cebine götüren Kargın, sağlık görevlisine sarı kart gösterdi.

SPOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...