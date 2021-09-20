Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor, bu akşam deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Peki Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ntv.com.tr 20.09.2021 - 11:18 | Son Güncelleme : 21.09.2021 - 07:45

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Beşiktaş, son olarak Antalyaspor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etmiş ve liderliğini sürdürmüştü.

Lider Beşiktaş, Süper Lig’de 6. hafta maçında sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 21 Eylül Salı günü saat 20:00'de beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Domagoj Vida, Welinton, Rosier, N'koudou, Alex Teixeira, Umut Meraş, Necip Uysal ve Mehmet Topal'ın sakatlıkları sürüyor.

Beşiktaş sağlık ekibi futbolcuları en hızlı şekilde sahalara döndürmek için yoğun bir çalışma içerisinde.

HAKEM BELLİ OLDU

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI

1. Kategori 330TL

2. Kategori 300TL

3. Kategori 260TL

4. Kategori 250TL

5. Kategori 215TL

6. Kategori 195TL

7. Kategori 140TL

8. Kategori 130TL

VIP 100: 850TL

VIP 101 – 126: 750TL

1903 A-E: 950TL

1903 B-D: 1050TL

1903 C: 1100TL

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