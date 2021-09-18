Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş Süper Lig'de ilk 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle tamamlarken, 10 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor.



Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan Antalya temsilcisi ise 4 puanla haftaya 15. sırada girdi.

Antalya Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak, BeIn Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Sergen Yalçın'ın Fraport TAV Antalyaspor maçı kafilesinde yer verdiği futbolcular şöyle:



Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice Nsakala, Kenan Karaman.

MUHTEMEL 11'LER

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Welinton, Georges-Kevin Nkoudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.



Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Güray, Poli, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Mukairu, Wright



Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Salih, Ghezzal, Larin, Batshuayi





''PJANİC, 10 YILDIR BEŞİKTAŞ'TA OYNUYORUMUŞ GİBİ''