NTV

Beşiktaş savunması sarardı! 2 isim cezalı

Spor

Beşiktaş savunmasında forma giyen Adriano, Tosic ve Medel, Medipol Başakşehir karşısında sarı kart gördü. Medel ve Adriano, Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş’ın savunmadaki isimleri, Medipol Başakşehir maçında sarardı, Gökhan Gönül dışında, savunmada oynayan Adriano, Tosic ve Medel, bu deplasmanda sarı kart görürken, Medel ve Adriano cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlı takımın savunmasındaki iki önemli isim, 27. haftada oynanacak olan Alanyaspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak. Siyah-beyazlılarda bu 3 oyuncunun yanı sıra Ryan Babel de sarı kart görürken, hakem Halil Umut Meler, Medipol Başakşehir’den Elia, Clichy ve Adebayor’a sarı, Caiçara’ya da ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

ETİKETLER

N HAYATPOPÜLER VİDEOLARI



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin