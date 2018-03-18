Beşiktaş savunması sarardı! 2 isim cezalı

Beşiktaş’ın savunmadaki isimleri, Medipol Başakşehir maçında sarardı, Gökhan Gönül dışında, savunmada oynayan Adriano, Tosic ve Medel, bu deplasmanda sarı kart görürken, Medel ve Adriano cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlı takımın savunmasındaki iki önemli isim, 27. haftada oynanacak olan Alanyaspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak. Siyah-beyazlılarda bu 3 oyuncunun yanı sıra Ryan Babel de sarı kart görürken, hakem Halil Umut Meler, Medipol Başakşehir’den Elia, Clichy ve Adebayor’a sarı, Caiçara’ya da ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.